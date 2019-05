La auténtica fiesta del cine: 26 películas gratuitas y legales que puedes disfrutar online ahora mismo

Si no estás como para cabalgar la actual avalancha de plataformas de streaming porque tu bolsillo no te permite demasiados desvaríos o porque simplemente los precios no te convencen o no crees que vayas a rentabilizar la inversión, no te aturulles. Tenemos alternativas. Y sí, ya sabemos lo que estás pensando: siempre está la opción de la descarga alegal, con sus claroscuros morales y su necesidad continua de autojustificación.

Aquí lo que te traemos es una opción a la que no podrás negarte: una avalancha de películas de acceso totalmente gratuito y legal. En algunos casos los derechos han caducado y han pasado al dominio público, en otros casos son películas en las que los derechos no tienen un propietario claro. En cualquier caso, esta rápida selección te permite adentrarte en el inmenso mundo de las películas gratuitas y legales, con tantas joyas como en cualquier plataforma de pago. Que nada te impida consumir cine a borbotones.

La noche de los muertos vivientes (1968)

El clásico absoluto del cine de zombis dio el pistoletazo al cine de terror moderno con una pesadilla en blanco y negro rodada con cuatro perras cuya influencia estética y temática sigue viva. Fue el debut de George A. Romero, uno de los padres de los del cine de género tal y como lo entendemos hoy, gore salvaje incluido. En Archive.Org.

Reefer Madness (1936)

Un auténtico clásico del cine de explotación primigenio, en los salvajes años treinta: se trata de una película propagandística en la que un par de jóvenes distribuyen marihuana a unos chavales. Por supuesto la hierba llega a desquiciar a sus usuarios hasta grados delirantes. Un falso documental que ha pasado con todo merecimiento a la historia del cine excesivo e involuntariamente cómico y que se disfruta especialmente cuando se consume... con la conciencia alterada. En Big Five Glories.

Plan 9 from outer space (1959)

Una cosa es ver la biografía de Ed Wood dirigida por Tim Burton, otra muy distinta plantarte a cara a cara con su insólita caradura en algunas de las películas más demolerodamente anticinematográficas de la historia. Dueñas de una narrativa más allá del bien y del mal, el cine de Ed Wood Jr. hay que verlo para creerlo, y 'Plan 9', su aproximación a las invasiones extraterrestres de presupuesto cero, es la mejor prueba de ello. En Archive.org.

De repente (1954)

Un extraño clásico menor del cine negro más tardío, protagonizado por un insólito Frank Sinatra como un peligroso asesino que quiere atentar contra el presidente de los Estados Unidos y encuentra que una casa en un pequeño pueblo es un lugar perfecto para una emboscada. Claustrofóbica, tensa y breve, esta pieza tiene una curiosa lectura política y es uno de los mejores y menos conocidos ejemplos de películas protagonizadas por gente encerrada contra su voluntad. En Big Five Glories.

La mansión de los horrores (1959)

El inolvidable Vincent Price encontró en William Castle el perfecto compinche para sus composiciones de villanos retorcidos y elegantes. En perfecto programa doble con 'The Tingler', la otra colaboración destacada de ambos, esta 'House on Haunted Hill' garantiza horror de tren de la bruja, trama laberíntica y diversión ingenua y siniestra. En Archive.org.

Bodas reales (1951)

El debut en la dirección en solitario del gran Stanley Donen es uno de los musicales más conocidos de Fred Astaire, sobre todo gracias al mítico y complejísimo número musical en el que, pletórico de felicidad, baila subiéndose literalmente por las paredes. Astaire y Jane Powell dan vida a una pareja de hermanos que se dedican a bailar (reflejo del propio Astaire, su relación con su propia hermana y su obsesión por ensayar) y viajan a Londres cuando acontece la boda real entre la princesa Isabel, en un musical ligero y divertidísimo. En Big Five Glories.

Rebelión en la granja (1954)

Basada en la influyente novela alegórica de George Orwell, pese a su estilo de animación clásico, casi disneyano, no renuncia a ninguno de los crudos elementos simbólicos de la obra original. 'Rebelión en la granja' es una extraordinaria sátira de los regímenes totalitarios en general y del estalinismo en particular, donde después de un golpe de estado revolucionario los cerdos toman el control de una granja y proclaman una igualdad que, como es de esperar, solo beneficia a unos pocos. En Classic Cinema Online.

El gabinete del Dr. Caligari (1919)

Otro clásico absoluto del cine de terror, aún hoy inquietate y pesadillesco, con una puesta en escena delirante y un giro final delicioso y aterrador. Cima junto a 'Nosferatu' del cine expresionista alemán, rebosa una burbujeante creatividad que se transmite a las hipnóticas interpretaciones y a su desquiciado y morboso argumento. En Archive.org.

Pánico en el Transiberiano (1972)

Divertidísima coproducción hispano-británica protagonizada por dos mitos del terror de los setenta como son Christopher Lee y Peter Cushing (a quienes se suma Telly Savallas), y que de hecho hereda parte de la ambientación y estilo de las películas de la Hammer, pero con la inevitable inyección de chifladura del fantaterror hispano. Aquí, un monstruo congelado que podría ser el eslabón perdido es transportado en el Transiberiano, pero despierta de su cárcel helada y empieza a masacrar a los pasajeros. En Big Five Glories.

Nosferatu (1922)

Otra sensacional muestra de cine mudo de terror, cuya intrahistoria es tan interesante como la propia película. Antes de comenzar a rodar con gran éxito en Estados Unidos, F.W. Murnau rubricó esta increíble pieza de horror puro inspirada en 'Drácula' y cuyas imágenes despiden un misterio esotérico de tal calibre que durante mucho tiempo se la ha considerado una película-conjuro. En Open Culture.

Un muchacho y su perro (1975)

Una extrañísima pieza de ciencia-ficción intimista y post-apocalíptica, que se adelantó en ciertos sentidos a 'Mad Max', y que presenta a un joven Don Johnson deambulando por un páramo desolado en compañía de un perro con el que se comunica telepáticamente. Muy modesta, dueña de un humor desconcertante, parte de un guión del clásico de la ciencia-ficción Harlan Ellison inspirado en su propia novela corta -no quedó del todo contento con el resultado de la adaptación-, y que arrancó un universo que luego el propio Ellison continuaría en relatos y una serie de comics ilustrados por Richard Corben. En Legalmente Gratis.

El carnaval de las almas (1962)

Una pieza de culto absolutamente única, con una atmósfera onírica entre involuntaria y estudiadísima, acerca de una chica que tiene un accidente de tráfico y llega a una pequeña ciudad en cuyos alrededores hay una feria abandonada donde aparecen unos amenazadores espectros. Te sorprenderá encontrar en ella momentos e imágenes modernísimos y que han influido claramente en autores como David Lynch. En Archive.org.

El último hombre sobre la Tierra (1964)

Fantástica adaptación del clásico 'Soy leyenda' de Richard Matheson, que sería versioneada posteriormente y con menor fidelidad en 2007, protagonizada por Will Smith. Esta coproducción entre Estados Unidos e Italia mantiene el tono mundano y trágico de la historia original, con un Vincent Price melancólico y apropiadísimo como el supuesto último superviviente de la especie humana, atrincherado durante las noches en una casa, lo que deja patente de dónde bebe una pieza esencial del terror moderno como es 'La noche de los muertos vivientes'. En Legalmente Gratis.

El malvado Zaroff (1932)

¿Sabes todas esas películas de acción o misterio en las que algún potentado lanza a un entorno hostil a un puñado de desventurados y practica la caza mayor con ellos? De 'Blanco humano' a 'Depredador', pasando por 'Battle Royale' el tema de la caza del hombre es un clásico y se originó en esta estupenda película de aventuras de RKO, a manos de los responsables de 'King Kong'. En Archive.org.

El luchador manco contra la guillotina voladora (1976)

La secuela de 'El luchador manco' es un absoluto delirio de artes marciales, cuando la industria de Hong Kong estaba ya en plena fiebre post-Bruce Lee, pero aún arrastrando temas, tópicos y coreografías del kung fu clásico. Aquí tenemos a enemigos descabellados (y descabellantes) y al inimitable Wang Yu como luchador con un solo brazo y fuera de sí. El mundo del dominio público y de los derechos difusos está plagado de estupendo cine de artes marciales clásico así que prepárate el lomo.

Viras ataca la Tierra (1968)

La cuarta película de la tortuga buena y gigante Gamera la enfrenta a Viras, una criatura con aspecto de pulpo procedente del espacio exterior. Ahora que los kaiju vuelven a estar de moda no es mala idea que te enfrentes al genuino cine de monstruos gigantes de los sesenta, que abunda en repositorios como Archive.org y que te sorprenderá por su candorosa orientación al público infantil y lo delirante de sus propuestas. En Archive.org.

Cannibal: The Musical (1993)

Antes de co-crear 'South Park', Trey Parker dio luz a la impresionante 'Cannibal: The Musical', inspirada en la historia de Alfred Packer, única persona convicta por canibalismo en la historia de Estados Unidos. Rebosante de canciones deliciosas, gore pedestre y una clara devoción por el musical clásico, la película tiene mucho en común con producciones posteriores de Parker y su compinche Matt Stone, desde episodios de 'South Parker' a su clamado musical 'The Book of Mormon'. Fue distribuida en su día por la Troma y como tantas otras películas de la casa, está disponible de forma gratuita en su canal de Youtube.

A medianoche me llevaré tu alma (1964)

Si nunca has visto una película de Zé do Caixao, conocido como Coffin Joe en Estados Unidos, prepárate para una experiencia límite: 'A medianoche me llevaré tu alma' es una cima del cine de explotación de terror brasileño, y primera película de la trilogía del personaje creado por José Mojica Marins. Tremendamente atmosférica con elementos mínimos, te garantizamos que va a ser la película más inquietante, amoral y perturbadora que vas a ver en mucho tiempo. En Archive.org.

Solaris (1972)

Con solo siete películas en su filmografía, Andréi Tarkovsky se convirtió en un clásico absoluto del cine más reflexivo de los setenta. Sus dos películas de ciencia-ficción 'Solaris' y 'Stalker' son clásicos del género en su vertiente más reflexiva, a la altura de '2001: Una odisea en el espacio', y su profundo nivel de simbolismo ha sido estudiado sin descanso desde su estreno. Aquí te traemos la historia del planeta sentiente Solaris, pero merece la pena que te adentres en el catálogo completo de la productora soviética Mosfilm, donde están las cinco películas rusas de Tarkovsky, entre mucho más cine del país.

Un cubo de sangre (1959)

El recientemente fallecido Dick Miller protagoniza esta película que el mítico as de la serie B Roger Corman rodó el mismo fin de semana que su también clásica 'La tienda de los horrores' (y que también se localiza fácilmente en el dominio público). Una sátira de la escena beatnik de la época con toques de terror moral y de cuento clásico de misterio, que resume bien lo mejor del cine de serie B con retranca de los cincuenta. En Archive.org.

Dementia 13 (1963)

A menudo estigmatizada por ser el debut de un director (Francis Ford Coppola) que estaba llamado a empresas mucho más ambiciosas, esta producción de Roger Corman es un pequeño juguete de terror psicológico grandguignolesco y pasado de moda. Lleno de retruécanos argumentales, interpretaciones dementes y un ambiente gótico delicioso, merece la pena recuperarla y reivindicarla como la joyita oculta que es. En Archive.org.

Luna nueva (1940)

Una maravillosa pieza screwball de Howard Hawks, en dominio público porque por error no se renovó en su día el copyright. De ritmo endiablado y diálogos enloquecidos y graciosísimos, llenos de improvisaciones y rupturas de la cuarta pared, además de estar trucados para que suenen aún más rápidos de lo normal, es a la vez una estupenda comedia romántica y una ácida sátira del mundo del periodismo. En Archive.org.

El maquinista de la General (1926)

Por supuesto, si te interesa el cine mudo cómico tienes decenas de producciones en dominio público en las que invertir horas y horas, como las obras casi completas de Buster Keaton o Charles Chaplin. La magistral 'El maquinista de la general' es una de las mejores de Keaton, y hoy sorprende por lo elaborado de sus gags visuales y sus vibrantes secuencias de acción, llenas de riesgo, ritmo y trompazos. En Archive.org

Detour (1945)

Todo lo bueno del cine noir de bajísimo presupuesto está en esta cinta de Edgar G. Ulmer que se rodó en seis días pero que presenta una atmósfera fatalista absolutamente única, tan opresiva que a veces parece coquetear con el cine de terror. Una pesadilla con una de las femme fatales más despiadadas y cínicas del género negro, que cuenta cómo un músico que suplanta una identidad casi por accidente empieza a ser chantajeado cuando es descubierto. En Archive.org.

El sexto sentido (1929)

Sin nada que ver con el clásico del terror fantasmal de M. Night Shyamalan, 'El sexto sentido' es una rara película muda española que se puede disfrutar en la página de la Filmoteca Española en la web de RTVE. Se trata de una rareza redescubierta y restaurada hace poco, que se considera la primera muestra española de cine fantástico de terror. En ella, el director Nemesio M. Sobrevila cuenta cómo dos amigos, de caracteres opuestos, conocen al profesor Kamus, un extraño científico que les presenta lo que él llama El Sexto Sentido, y que no es otra cosa que un cinematógrafo.

El extraño (1946)

Edward G. Robinson y Orson Welles protagonizan este clásico del cine negro ambientado después de la II Guerra Mundial, con un juego de voluntades e inteligencia entre un experto en crímenes de guerra y un nazi oculto bajo la identidad de un médico, que llega a casarse con una inocente joven. Exquisitamente rodada e interpretada, fue la tercera película de Orson Welles y la primera de género que dirigió, con el ojo puesto en conseguir un éxito de taquilla. En Archive.org.