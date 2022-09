'The White Lotus', 'Ted Lasso' y las otras ganadoras de los Emmy 2022: dónde ver en streaming todas las series premiadas

Después de una noche con tal vez menos sorpresas y emociones de las que nos hubiesen gustado, los premios Emmy 2022 ya están repartidos a sus más o menos justos ganadores. Por si habías estado procrastinando y aún tienes pendiente alguna de las triunfadoras de la ceremonia en las categorías principales, aquí te dejamos una lista en la que te indicamos dónde puedes verlas en streaming.

The White Lotus

Premios y nominaciones aparte, es muy probable que 'The White Lotus' termine este curso televisivo 2021-2022 con la etiqueta de "sorpresa del año" a sus espaldas. La hábil escritura de Mike White, su sólida dirección y, sobre todo, un reparto de lujo y particularmente inspirado le han servido a la producción para cosechar 20 nominaciones a los Emmy y salir triunfante de la noche con diez estatuillas entre técnicas y categorías principales.

10 Emmy, incluyendo mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor guión, mejor dirección y mejor serie limitada.

Disponible en HBO Max | Crítica

Euphoria

Otra de las mejores posicionadas de la noche fue 'Euphoria', la multipremiada y prestigiosa producción de Sam Levinson que partía con 16 nominaciones y gracias a la cual Zendaya ha hecho historia al convertirse en la actriz más joven en ganar dos veces un Emmy.

6 Emmy, incluyendo mejor actriz principal.

Disponible en HBO Max | Crítica

El juego del calamar

Hablando de hacer historia, no podemos pasar por alto el gran fenómeno surcoreano de la temporada: una 'El juego del calamar' que, después de enamorar al público de medio mundo llegó a los Emmy con 14 nominaciones bajo el brazo, alzó a su máximo responsable Hwang Dong-hyuk como el primer realizador de habla no inglesa en ganar el premio a la mejor dirección por una serie no rodada en dicho idioma.

6 Emmy, incluyendo mejor dirección y mejor actor principal.

Disponible en Netflix | Crítica

Succession

A estas alturas de la película —o la serie—, 'Sucession' no necesita prácticamente presentación. La producción de Jesse Armstrong debutó en los Emmy 2019 alzando el galardón al mejor guión, y aterrizó en la edición 2022 con la friolera de 25 candidaturas que la convirtieron en la más nominada de la noche. Y, claro, como no podía ser de otro modo, su adictivo juego de poder se ha terminado convirtiendo en la mejor serie dramática del año.

4 Emmy, incluyendo mejor actor de reparto, mejor guión y mejor serie dramática.

Disponible en HBO Max | Crítica

Ted Lasso

'Ted Lasso' no es solo una de las mejores comedias televisivas de los últimos años; es un auténtico lugar feliz condensado en píldoras de una media hora que ejemplifica a la perfección qué significa eso de "feel good movie" —o "show" en este caso. La epopeya futbolera de Jason Sudeikis y compañía partía con 20 nominaciones, y fue justamente recompensada.

4 Emmy: Mejor actor de reparto, mejor actor principal, mejor dirección y mejor serie de comedia.

Disponible en Apple TV+ | Crítica

Hacks

La primera temporada de 'Hacks' entró por la puerta grande el pasado 2021, levantando los Emmy al mejor guión, la mejor dirección y, por encima de todo, a la mejor actriz que se llevó una Jean Smart inmensa. Con su segunda entrega, la producción de Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky ha competido con 'Ted Lasso' con 17 candidaturas, pero no ha salido tan bien parada.

3 Emmy, incluyendo mejor actriz principal.

Disponible en HBO Max | Crítica

'Colegio Abbott'

Puede que 'Colegio Abbot', la comedia que explora el sistema educativo público de Filadelfia a través de un grupo de profesores, haya sido la gran revelación de la noche. Sus siete nominaciones no parecían muy halagüeñas, sobre todo teniendo en cuenta su feroz y prestigiosa competencia, pero la serie de Quinta Brunson ha salido de los Emmy 2022 con la cabeza muy alta.

3 Emmy, incluyendo mejor actriz de reparto y mejor guión.

Disponible en Disney+ | Crítica

'Dopesick: Historia de una adicción'

Tras haber visto reconocida la fantástica labor de Michael Keaton en los Globos de Oro, esta miniserie de Danny Strong aterrizó en los Emmy 2022 con la nada desdeñable cantidad de 14 nominaciones. Por desgracia, el turbio relato sobre la industria farmacéutica, sólo ha sacado provecho de dos.

2 Emmy, incluyendo mejor actor principal.

Disponible en Disney+ | Crítica

'Ozark'

Para terminar, nos despedimos con 'Ozark'. El drama criminal creado por Bill Dubuque y Mark Williams cierra su historia con Jason Bateman volviendo a lucir talento interpretativo —y también como director— y con 13 nominaciones a los Emmy que no han terminado siendo demasiado satisfactorias.

1 Emmy: mejor actriz de reparto.

Disponible en Netflix | Crítica