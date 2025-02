Premios Goya 2025, nuestra quiniela: entre autobuses, terroristas, burgueses catalanes y grupos indie

Aunque no lo creas, aún hay gente que cree que el cine español es todo "películas de la guerra civil". ¡Que la realidad no tape sus prejuicios! Aunque puede que este no sea el mejor año para el cine español, lo cierto es que si las películas nominadas al Goya en 2025 demuestran algo es que en nuestro país hay un hueco para todo, desde el biopic musical de arte y ensayo hasta el thriller modélico basado en nuestro propio pasado. Pero con tantas películas nominadas y tan poco tiempo para verlas, es posible que no tengas ni idea de lo que va a pasar este sábado en Granada durante la 39 edición de los Goya. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte a hacer tu quiniela.

No es que yo sea un visionario, ni mucho menos: aunque no está tan abierto como en los Óscar, este año hay varias categorías en disputa absoluta en los premios principales, así que, si no conseguís ganar la porra, no vengáis a exigir vuestro dinero de vuelta. No me hago responsable. Ahora sí, hagamos de Nostradamus hispano con nuestra quiniela para los Goya 2025. Crucemos los dedos.

Mejor dirección novel

Una de las categorías que, a priori, deberían estar más claras: 'La estrella azul' ha conseguido 8 nominaciones más que merecidas, y Javier Macipe debería recibir el premio sin grandes sobresaltos... A no ser que a los miembros de la Academia les pueda el gusto de darnos la imagen de Paz Vega en el escenario por su cinta 'Rita' o dar un premio de consolación a 'El Llanto', una de esas películas españolas que parecía que sí, pero se quedó en el camino al éxito. A priori, eso sí, es una categoría ya vendida.

Ganador: Javier Macipe ('La estrella azul')

Mejor guion adaptado

Personalmente, y sin dudarlo un instante, se lo daría a 'La casa', una adaptación absolutamente increíble del cómic homónimo de Paco Roca, pero su ninguneo en el resto de categorías puede jugar en su contra. En su defecto, sería para 'Salve María', pero la veo sin posibilidades de ningún tipo, tristemente. En su lugar, los académicos pueden dar un premio de consolación a Pedro Almodóvar por un guion que, a la larga, es lo mejor de 'La habitación de al lado' (junto a sus dos protagonistas). Sus grandes competidoras son 'Los destellos' y 'Soy Nevenka', que pueden encontrar aquí su premio de consolación, pero, salvo sorpresa, Pedro subirá a recoger otro cabezón más.

Ganador: Pedro Almodóvar ('La habitación de al lado')

Mejor guion original

Se complica la cosa un poco más. ¿Premiamos la personalidad de 'Casa en llamas' o la eficiencia de 'La infiltrada'? ¿La originalidad de 'La estrella azul' o la perfección mainstream de 'El 47'? ¿O quizá rompemos con todo y se lo damos inesperadamente a 'Marco'? Esta categoría es prácticamente imposible de adivinar, pero viendo que Eduard Sola se ha llevado tanto el Feroz como el Gaudí, y sus discursos de recogida se han hecho virales, acrecentando el runrún, me inclino levemente a pensar que la historia de la familia catalana de 'Casa en llamas' puede hacerse con el galardón. Eso sí, con todas las dudas del mundo.

Ganador: Eduard Sola ('Casa en llamas')

Mejor actriz revelación

A priori, y antes de los premios, Lucía Veiga lo tenía todo hecho con 'Soy Nevenka', un papel impresionante, especialmente para una novata, con el que lograba recrear a un personaje imprescindible para entender el devenir del siglo XXI en nuestro país. Sin embargo, lo que hace Laura Weissmahr en 'Salve María' está a la altura solo de unos pocos, en un viaje a la locura al que cae de cabeza y del que solo puede salir herida. Tengo muchas dudas (sin dejar de lado el fabuloso trabajo del resto de nominadas), pero creo que en este caso, y por sorpresa, se lo va a llevar el papel de la peor madre del año.

Ganadora: Laura Weissmahr ('Salve María')

Mejor actor revelación

En este caso, el premio está entre dos personas que hacen papeles de auténtico maestro en su primera gran aparición en una película. De un lado, Pepe Lorente, protagonista absoluto de 'La estrella azul' y bajo el que cae la responsabilidad de que esta película metalingüística, a caballo entre el biopic y el drama, llegue a buen puerto. Lo consigue, y de qué manera, logrando que te de la impresión de que estás ante alguien con años y años de tablas frente a una cámara. Del otro, Cristalino, que interpreta a Florent Muñ... Ay, perdón, a El Guitarrista en 'Segundo Premio', con un papel que se clava en el corazón para no salir de allí, sensible y que al mismo tiempo te destroza. Cristalino tiene el hándicap de haber estado menos presente en la temporada de premios, pero quizá ese sea su as bajo la manga. Quién sabe.

Ganador: Pepe Lorente ('La estrella azul')

Mejor actriz de reparto

Aunque 'Casa en llamas' es una película de actores con un reparto coral perfecto, en este caso creo que es posible que Macarena García y María Rodríguez Soto se dividan los votos, dejando la puerta abierta a una guerra entre Aixa Villagrán por 'La virgen roja' y Clara Segura por 'El 47' (me temo que este no es el año ni el papel de Nausicaa Bonnín). Aunque el papel de Villagrán es potente, único y distintivo, y darle el premio podría valer como manera de subsanar el error de no nominar a Najwa Nimri, lo que hace Segura, sosteniendo toda una película sobre sus hombros y en un cara a cara con Eduard Fernández donde no baja nunca el tono ni el ritmo, es impresionante. Es una categoría abierta, eso sí, y ambas deberían prepararse un discurso. Por si acaso.

Ganadora: Clara Segura ('El 47')

Mejor actor de reparto

Dura decisión la de la Academia en esta categoría, con cinco interpretaciones muy sólidas. ¿Dar el cuarto Goya a Luis Tosar o el tercero a Antonio de la Torre? ¿O quizá dar el paso a otras figuras de la interpretación en nuestro país, como el gran Enric Auquer, Óscar de la Fuente o Salva Reina? A priori, la actuación más potente del año es la de 'Los destellos', con un personaje caramelito para los premios, un moribundo que disfruta como puede de sus últimos días de vida, pero es difícil no recordar a Auquer en 'Casa en llamas' o Reina en 'El 47'. Lo dicho: esta es una categoría en la que todo está abierto y para nombrar ganador me fío solo de mi instinto. Veremos.

Ganador: Antonio de la Torre ('Los destellos')

Mejor actriz

Con permiso de las otras tres actrices protagonistas (especialmente teniendo a dos leyendas como Julianne Moore y Tilda Swinton nominadas, en dos papeles fabulosos), este año el duelo real es entre Emma Vilasarau, la matriarca de 'Casa en llamas' que lleva a toda su familia a la destrucción (figurativa y literal) en un papel tan melancólico como cómico y duro al mismo tiempo, y Carolina Yuste por 'La infiltrada'. Toda la película gira en torno a Yuste, y aquí demuestra que su Goya por 'Carmen y Lola' no fue prematuro ni injusto: el via crucis de Arantxa, su personaje, a través de sus propias contradicciones, el auto-odio y una obsesión que la atormenta por dejar marca, no podría haber tenido otra cara. Realmente cualquiera de las dos puede llevarse el gato al agua, pero creo que hay un papel que destaca ligeramente más que el otro.

Ganadora: Carolina Yuste ('La infiltrada')

Mejor actor

Aquí creo que no hay duda alguna, por una vez: este ha sido el año de Eduard Fernández, tanto por 'El 47' como por la que ha sido nominado, 'Marco', y solo le queda poner el punto y final a este regalito de 2024. Cualquier otro año, Urko Olazábal se acercaría al premio por su fabuloso papel de un alcalde baboso y machista en 'Soy Nevenka', pero se ha dado de bruces con un huracán al que no se le puede cambiar el rumbo.

Ganador: Eduard Fernández ('Marco')

Mejor dirección

Muy tentado de poner en esta categoría "Y yo qué sé", porque las cinco candidatas pueden ganar, y va a depender de cómo se desarrolle el resto de la gala. Si Almodóvar no gana guion tiene más posibilidades de ganar dirección, como compensación, pero la dirección más personal del año es la de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez en 'Segundo premio', seguidos de cerca por Paula Ortiz en 'La virgen roja'. Y eso, sin dejar de lado que Arantxa Echevarría hace un trabajo modélico en 'La infiltrada' y el equipo de Aitor Arregi y Jon Garaño pueden recibir el premio como consuelo por no haber sido nominados a mejor película por 'Marco'. En este caso, la predicción es un triple desde fuera del estadio, porque también pueden perfectamente ganar Almodóvar o Echevarría (Ortiz, Arregi y Garaño están un paso por detrás).

Ganadores: Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez ('Segundo premio')

Premios técnicos

Antes de dar el paso a mejor película, y aunque no voy a meterme a analizarlos con profundidad, me gustaría dejar unas pinceladas para completar la quiniela con los premios técnicos, esos que a veces parecen simplemente rellenar el palmarés de la ganadora a mejor película pero realmente esconden tendencias y premios secundarios de todo tipo. Echemos un vistazo rápido.

Mejor película europea: 'La zona de interés'

Mejor película iberoamericana: 'Aún estoy aquí'

Mejor cortometraje de ficción: 'La gran obra'

Mejor cortometraje documental: 'Els buits'

Mejor cortometraje de animación: 'Wan'

Mejor película de animación: 'Dragonkeeper: Guardiana de dragones'

Mejores efectos especiales: 'La infiltrada'

Mejor sonido: 'La estrella azul'

Mejor maquillaje y peluquería: 'El 47'

Mejor diseño de vestuario: 'Disco, Ibiza, Locomía'

Mejor dirección artística: 'La habitación de al lado'

Mejor fotografía: 'El 47'

Mejor canción original: 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'

Mejor música original: 'La habitación de al lado'

Mejor montaje: 'La infiltrada'

Mejor dirección de producción: 'Casa en llamas'

Mejor documental: 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'

Mejor película

Y aquí llega la duda definitiva. Visto lo visto, el premio a mejor película debería estar entre 'El 47' y 'La infiltrada', pero 'Casa en llamas' viene pisando fuerte y no olvidemos que 'Segundo premio' fue la elegida para ir a los Óscar y 'La estrella azul' ha sido la gran sorpresa de la temporada. Es absolutamente imposible predecir qué va a pasar en esta categoría: son cinco películas potentes y capaces de salir vencedoras, y elegir entre ellas no será fácil. Como mucho, me aventuro a decir que 'La estrella azul' ya tiene suficiente reconocimiento con estar ahí, y que 'Segundo premio' es demasiado extraña para los estándares de la Academia. Eso nos deja con tres cintas que han gustado tanto al gran público a la crítica, que pueden repartirse la ceremonia. Hay que mojarse, claro, pero tened en cuenta que es un riesgo y para nada una victoria asegurada. ¡Lo veremos el sábado!

Ganador: 'El 47'

En Espinof | Las 19 mejores películas españolas de 2024

En Espinof | Las mejores películas de cine de culto de la historia