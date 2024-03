Premios Óscar 2024, la quiniela con las películas, directores y actores favoritos, y nuestros pronósticos de ganadores en la gran noche de Hollywood

El fin de la temporada de premios 2023-2024 está a la vuelta de la esquina. Este domingo 10 de marzo se celebrará la ceremonia de entrega de los Oscar 2024, dejándonos dos grandes motivos de alegría diferentes: el primero de ellos es poder disfrutar de otra noche cargada de estrellas y gente guapa, y el segundo es que no tendremos que trasnochar demasiado para hacerlo gracias a la decisión de adelantar una hora su inicio y al cambio de hora en Estados Unidos.

Lo que no termina de entusiasmarnos tanto es el modo en que las citas previas a los Oscars, incluyendo Globos de Oro, BAFTA y los premios de sindicatos han vuelto a matar la sorpresa haciendo previsibles la inmensa mayoría de vencedores en la gran noche del cine de Hollywood. Por si quieres hacerte algún que otro spoiler y arrasar en las quinielas, aquí os dejamos nuestras predicciones con los triunfadores en todas las categorías.

Categorías principales

Mejor película

Nominadas: 'American Fiction', 'Anatomía de una caída', 'Barbie', 'Los que se quedan', 'Los asesinos de la luna', 'Maestro', 'Oppenheimer', 'Vidas pasadas', 'Pobres criaturas', 'La zona de interés'

Mi ganadora: 'Oppenheimer'

Arrancamos con el premio gordo de la noche y con el que, probablemente, menos misterio tenga de todos. 'Oppenheimer' se ha llevado el premio al mejor reparto en los premios del sindicato de actores; un indicador que, sumado al premio a la mejor producción del año entregado por la PGA, hace la victoria del biopic sobre el padre de al bomba atómica un hecho prácticamente asegurado. ¿Necesitas más motivos? El Globo de Oro y el BAFTA en la categoría también están ahí para apuntalar la predicción.

Mejor dirección

Nominados: Justin Triet por 'Anatomía de una caída', Martin Scorsese por 'Los asesinos de la luna', Christopher Nolan por 'Oppenheimer', Yorgos Lanthimos por 'Pobres criaturas', Jonathan Glazer por 'La zona de interés'

Mi ganadora: Christopher Nolan por 'Oppenheimer'

Otra para 'Oppenheimer'. Christopher Nolan se llevó el premio a la mejor dirección del año en los galardones del sindicato de directores, así como el BAFTA y el Globo de Oro. No hay lugar para sorpresas y podemos casi confirmar el doblete en los dos grandes galardones de los Oscar 2024.

Mejor actriz

Nominadas: Annette Bening por 'Nyad', Lily Gladstone por 'Los asesinos de la luna', Sandra Hüller por 'Anatomía de una caída', Carey Mulligan por 'Maestro', Emma Stone por 'Pobres criaturas'

Mi ganadora: Lily Gladstone por 'Los asesinos de la luna'

Aquí hay competición. Los Globos de Oro entregaron sus dos estatuillas a la mejor actriz a Lily Gladstone y Emma Stone en las categorías de drama y comedia respectivamente, y los BAFTA desempataron e inclinaron la balanza hacia la protagonista de 'Pobres criaturas'. No obstante, el sindicato de actores volvió a marcar el empate coronando a Gladstone como la mejor actriz del año y convirtiéndola en última instancia en favorita para hacerse con el Oscar.

Mejor actor

Nominados: Bradley Cooper por 'Maestro', Colman Domingo por 'Rustin', Paul Giamatti por 'Los que se quedan', Cillian Murphy por 'Oppenheimer', Jeffrey Wright por 'American Fiction'

Mi ganadora: Cillian Murphy por 'Oppenheimer'

Cillian Murphy lo tiene prácticamente hecho. Además de llevarse el premio del sindicato de actores al mejor actor del año, tiene en su poder el Globo de Oro y el BAFTA. El único rival que podría plantarle cara es Paul Giamatti, que se llevó el Globo de Oro en la categoría de comedia, pero las posibilidades de campanazo son ínfimas.

Mejor actriz de reparto

Nominadas: Emily Blunt por 'Oppenheimer', Danielle Brooks por 'El color púrpura', America Ferrera por 'Barbie', Jodie Foster por 'Nyad', Da'Vine Joy Randolph por 'Los que se quedan'

Mi ganadora: Da'Vine Joy Randolph por 'Los que se quedan'

Algo me dice que el celebrado monólogo de America Ferrera en 'Barbie' no va a ser suficiente para quitar la victoria a Da'Vine Joy Randolph. Su interpretación cautivó al sindicato de actores y le ha servido para embolsarse el Globo de Oro y el BAFTA. Parece que la intérprete de 'Los que se quedan' saldrá triunfadora de la cita del 10 de marzo.

Mejor actor de reparto

Nominados: Sterling K. Brown por 'American Fiction', Robert De Niro por 'Los asesinos de la luna', Robert Downey Jr. por 'Oppenheimer', Ryan Gosling por 'Barbie', Mark Ruffalo por 'Pobres criaturas'

Mi ganadora: Robert Downey Jr. por 'Oppenheimer'

No hay duda: Robert Downey Jr. va a ganar el Oscar al mejor actor de reparto. La predicción la respaldan el sindicato de actores, los Globos de Oro y el BAFTA; el triplete hace que tenga la preciada estatuilla dorada en el bolsillo.

Mejor guión original

Nominadas: 'Anatomía de una caída', 'Los que se quedan', 'Maestro', 'Secretos de un escándalo', 'Vidas pasadas'

Mi ganadora: 'Anatomía de una caída'

Las categorías de guión van a ser, sin duda, las más emocionantes de la gala, ya que el sindicato de guionistas ha decidido entregar sus premios a toro pasado, así que vamos más o menos a ciegas. No obstante, la trayectoria en festivales de 'Anatomía de una caída' y su victoria en la categoría en los Globos de Oro y los BAFTA acercan al título al Oscar al mejor guión original. Ojo, que esto sería una rareza, ya que 'Parásitos' y 'Hable con ella' son las únicas películas de habla no inglesa que se han alzado con el galardón. ¿Dará la sorpresa 'Los que se quedan'?

Mejor guión adaptado

Nominadas: 'American Fiction', 'Barbie', 'Oppenheimer', 'Pobres criaturas', 'La zona de interés'

Mi ganadora: 'American Fiction'

Al igual que en la categoría de mejor guión original, en adaptado también vamos a ciegas. Si tuviese que jugármela a una única carta, mi apuesta iría para 'American Fiction'; y es que es complicado que un director y guionista debutante con una nominación a la mejor película se vaya de vacío, especialmente cuando ya ha rascado el BAFTA y el Independent Spirit Award. No obstante, 'Oppenheimer' y 'Barbie' se están frotando las manos acechando.

Mejor película internacional

Nominadas: 'Yo Capitán', 'Perfect Days', 'La sociedad de la nieve', 'Sala de profesores', 'La zona de interés'

Mi ganadora: 'La zona de interés'

Por mucho que nos duela dejar a nuestro J.A. Bayona sin Oscar, la lógica y la justicia nos dicen que el Oscar a la mejor película internacional irá a parar a las manos de Jonathan Glazer y su zona de interés. Llega a los Oscar con cinco nominaciones y el premio en la categoría de los BAFTA, los Critics Choice, los Gotham, los Independent Spirit Awards y los Indie Spirits. All-in con la película más perturbadora de la temporada.

Mejor película documental

Nominadas: 'Bobi Wine: The People's President', 'The Eternal Memory', 'Four Daughters', 'To Kill a Tiger', '20 Days in Mariupol'

Mi ganadora: '20 Days in Mariupol'

Dejando a un lado el genocidio en Gaza perpetrado por Israel, la gran debacle pospandémica de los últimos años ha sido la invasión rusa a Ucrania, un tema mucho menos delicado para Estados Unidos y explorado por Mstyslav Chernov en '20 Days in Mariupol'. El documental se ha hecho con el BAFTA, el DGA y el Pulitzer, entre otros, y tiene prácticamente hecho su triunfo en los Oscar, a pesar de que 'La memoria infinita' merezca el reconocimiento.

Mejor película de animación

Nominadas: 'El chico y la garza', 'Elemental', 'Nimona', 'Robot Dreams', 'Spider-Man: Cruzando el multiverso'

Mi ganadora: 'Spider-Man: Cruzando el multiverso'

¿Debería ganar 'El chico y la garza'? Por supuesto. ¿Va a hacerlo? Permitidme dudarlo. 'Spider-Man: Cruzando el multiverso' tiene la ventaja de haber ganado impulso recientemente al llevarse el Annie y el premio del sindicato de productores en la categoría de animación; algo que, juntándolo a su mayor accesibilidad en comparación al título de Hayao Miyazaki, hace que las victorias de este último en los BAFTA y los Globos de Oro tengan menos peso.

Otras categorías

Mejor montaje

Nominadas: 'Anatomía de una caída', 'Los que se quedan', 'Los asesinos de la luna', 'Oppenheimer', 'Pobres criaturas'

Mi ganadora: 'Oppenheimer'

Mejor fotografía

Nominadas: 'El Conde', 'Los asesinos de la luna', 'Maestro', 'Oppenheimer', 'Pobres criaturas'

Mi ganadora: 'Oppenhiemer'

Mejor diseño de producción

Nominadas: 'Barbie', 'Los asesinos de la luna', 'Napoleón', 'Oppenheimer', 'Pobres criaturas'

Mi ganadora: 'Pobres criaturas'

Mejor vestuario

Nominadas: 'Barbie', 'Los asesinos de la luna', 'Napoleón', 'Oppenheimer', 'Pobres criaturas'

Mi ganadora: 'Barbie'

Mejor maquillaje y peluquería

Nominadas: 'Golda', 'Maestro', 'Oppenheimer', 'Pobres criaturas', 'La sociedad de la nieve'

Mi ganadora: 'Maestro'

Mejor música

Nominadas: 'American Fiction', 'Indiana Jones y el Dial del Destino', 'Los asesinos de la luna', 'Oppenheimer', 'Pobres criaturas'

Mi ganadora: 'Oppenheimer'

Mejor sonido

Nominadas: 'The Creator', 'Maestro', 'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1', 'Oppenheimer', 'La zona de interés'

Mi ganadora: 'Oppenheimer'

Mejor canción original

Nominadas: 'The Fire Inside' de 'Flamin' Hot: La historia de los Cheetos Picantes', 'I'm Just Ken' de 'Barbie', 'It Never Went Away' de 'American Symphony', 'Wahshazhe (A Song for my People)' de 'Los asesinos de la luna', 'What Was I Made For' de 'Barbie'

Mi ganadora: 'What Was I Made For' de 'Barbie'

Mejores efectos visuales

Nominadas: 'The Creator', 'Godzilla Minus One', 'Guardianes de la Galaxia 3',

'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1', 'Napoleón'

Mi ganadora: 'The Creator'

Mejor cortometraje de ficción (acción real)

Nominados: 'The After', 'Invincible', 'Knight of Fortune', 'Red, White and Blue', 'La maravillosa historia de Henry Sugar'

Mi ganadora: 'La maravillosa historia de Henry Sugar'

Mejor cortometraje de ficción (animación)

Nominados: 'Letter to a Pig', '95 Senses', 'Our Uniform', 'Pachyderme', 'War is Over!'

Mi ganador: 'Letter to a Pig'

Mejor cortometraje documental

Nominados: 'The ABCs of Book Banning', 'The Barber of Little Rock', 'Island in Between', 'The Last Repair Shop', 'Nai Nai & Wai Po'

Mi ganador: 'The Last Repair Shop'

