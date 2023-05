El anime de 'Creed' ya tiene fecha de estreno para ver a Michael B. Jordan pegando más puñetazos, pero hay malas noticias si no vivimos en Japón

Puede que 'Creed III' cerrase la trilogía, pero todavía queda más combate por delante mientras se termina de estrenar en algunos territorios y llegan los spin-offs de 'Rocky'. La película de Michael B. Jordan aterriza ya mismo a Japón y sabiendo lo fan que es del anime es, muy posible que esté como un niño en una tienda de chuches (y de merchandising)... pero también es obviamente el lugar perfecto revelar más sobre el anime de 'Creed'.

Viene con un estreno (muy) limitado

Ya se confirmó hace unas semanas que había un anime de 'Creed' en marcha junto con otros proyectos para seguir ampliando la franquicia Y la verdad es que después de que Jordan colase referencias a 'Naruto' y 'Dragon Ball' en su película, el anime no podía tardar en llegar.

Esta semana Jordan ha confirmado que para el estreno de 'Creed III' en Japón han producido un anime especial desarrollado desde TMS Animation. Después de 'Megalobox', Yo Moriyama vuelve a colaborar como director con Katsuhiko Manabe y Kensaku Kojima, que han guionizado el anime.

Ya nos ha dejado un poster promocional, y por lo visto el anime se podrá ver en cines tras la película a partir del 26 de mayo. Así que si no vamos a ver 'Creed III' (o 'Creed Kako no Gyakushū') en Japón, por ahora no parece que haya manera de verlo.

Esperemos que luego aunque sea llegue a streaming o como extras a la edición física... Quizás esta "post-créditos" sea una pequeña prueba o un adelanto con TMS y el equipo creativo para ver qué tal funciona 'Creed' como anime, pero ojalá los rumores sean ciertos y tengamos una versión animada a la vista que podamos ver si tener que coger un avión.

