'Ant-Man y la Avispa: Quantumania': Bill Murray ha confirmado que será un villano en la película de Marvel

El actor Bill Murray ha revelado que su papel para 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' es diferente a los habituales héroes y personajes bondadosos que ha hecho en el pasado. En declaraciones al exjugador de los New York Giants Eli Manning en su programa 'The Eli Manning Show', el actor confirmó que su nuevo papel en una película de Marvel será nada menos que uno de los villanos, pero no dio detalles de cuál será exactamente.

El atleta preguntó a Murray sobre su papel en su programa, mientras almorzaban. "¿No estás en una película de superhéroes que va a salir pronto? ¿Ant-Man?" y Murray no solo confirmó su participación en la película, sino que cuando se le preguntó cuál es su poder, Murray respondió: "Mi poder es, soy un tipo malo". Se informó por primera vez que Murray se uniría a la próxima entrega de MCU en octubre de 2021, y el actor confirmó más tarde su participación unas semanas después, cuando hablaba con el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Un nuevo rumor recogido por cbr a finales de diciembre insinuaba que Murray interpretaría a Krylar, un personaje oscuro relacionado con los cómics de Hulk. Sin embargo, la única aparición de Krylar fue para ayudar a Hulk, desacreditando esa idea, a menos que la película realmente cambie a Krylar. El villano principal de 'Quantumania' será Kang el conquistador, interpretado por Jonathan Majors, que le interpretó como una variante en el final de 'Loki' en Disney +. Se filtró una imagen con su posible aspecto hace unas semanas.

'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' se estrenará el 28 de julio de 2023 y aunque no hay detalles del argumento parece que el Reino Cuántico tendrá importancia, incluso se ha llegado a especular que será la ocasión elegida por Marvel para presentar a Los Cuatro Fantásticos. Su director será Peyton Reed y el reparto estará encabezado por Paul Rudd, Jonathan Majors, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Michael Douglas y Tony McCarthy.