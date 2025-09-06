Apenas sabemos cosas del reboot de 'Buffy, Cazavampiros', pero Sarah Michelle Gellar asegura que tendrá "el ADN original"

Es, probablemente, uno de los regresos que más curiosidad tengo por ver qué sale de ahí. Y es que el reboot/secuela de 'Buffy Cazavampiros' está en plena fase de rodaje de su episodio piloto con esperanzas de que podamos ver la nueva serie en un futuro bastante próximo.

Si bien apenas sabemos exactamente de qué irá esta nueva serie, más allá de que tendremos una nueva generación encabezada por el personaje de Ryan Kiera Armstrong ('Tripulación perdida'), Sarah Michelle Gellar ha asegurado que conservará el ADN original de la serie de Joss Whedon.

ADN Buffy

En una entrevista con IGN, la actriz que interpretó a Buffy Summers ha querido aclarar que la nueva serie no es tanto cuestión de revisitar el pasado, como suele pasar con estos regresos, sino de potenciar lo que hacía de 'Buffy Cazavampiros' una serie especial:

«Aficiones como la de Buffy todavía resuenan hoy, porque no es solo sobre la serie sino sobre la comunidad que ha crecido alrededor. Para mí, el corazón de Buffy fue siempre sobre la familia encontrada, ese sentido de pertenencia y ser amado por lo que eres, y eso es más importante ahora que nunca. Eso es lo que hace este nuevo capítulo tan significativo, es no solo revisitar el pasado sino honrar el ADN original de la serie. El hecho de que la gente todavía tenga tanto amor por la serie después de todos estos años es increíblemente especial.»

Habrá que ver, entonces, lo que nos tienen preparado Gellar y Chloé Zhao, principal impulsora de este regreso de Buffy, quienes junto a los coshowrunner Nora Zuckerman y Lila Zuckerman llevan la batuta de la serie. Faly Rakotohavana como Hugo, Ava Jean como Larkin, Sarah Bock como Gracie, Daniel di Tomasso como Abe y Jack Cutmore-Scott como Mr. Burke, completan el reparto principal.

