El director de 'Fast & Furious 5' va a adaptar uno de los videojuegos más exitosos de los últimos años. Podría ser la 'Starship Troopers' de las nuevas generaciones

Está claro cristalino que, tras décadas de decadencia, las adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla —y, especialmente, a la pequeña— están viviendo su mejor momento. Ahora, en un 2025 en el que títulos como 'The Last of Us' o 'Fallout' no sólo están encandilando al fandom, sino que se están ganando merecidamente el beneplácito de la crítica, Sony Pictures y PlayStation Productions van a sacar la artillería pesada con su próximo proyecto.

¡A por los bichos!

Este no será otro que la traslación al cine de 'Helldivers', el celebrado shooter de 2015 cuya secuela, lanzada el año pasado, se las apañó para vender la friolera de 12 millones de copias durante los primeros cuatro meses de su lanzamiento y tener a una base de jugadores matando bichos codo con codo en una comunidad de lo más activa. De hecho, sería raro que no te hayas topado con algún vídeo con gameplay haciendo scroll en alguna red social a poco que te gusten los videojuegos y tu algoritmo lo sepa.

La cosa es que, más allá del anuncio, si algo sorprende del mismo es el equipo asociado al proyecto, que comienza por el director Justin Lin, responsable de varias entregas de la saga 'Fast & Furious' —de hecho, las mejores, como la quinta— y de la divertidísima 'Star Trek: Más allá', y que actualmente se encuentra desarrollando el largometraje en acción real de 'One Punch Man'. Desde luego, licencias para abordar no le faltan.

Por otro lado, Gary Dauberman, guionista de la trilogía 'Annabelle', ambas partes de 'It' y, más recientemente, la versión cinematográfica del videojuego 'Until Dawn', será el encargado de perfilar un libreto que, de abrazar lo visto en el material original, estaría hermanado con 'Starship Troopers' al contar la historia de una unidad de élite que debe enfrentarse a alienígenas con aspecto de insecto para proteger la Supertierra y su imperio seudodemocrático.

Tal y como recoge la gente de The Hollywood Reporter, Justin Lin no es precisamente gamer, pero se servirá de su condición de forastero para centrarse en los personajes, introducir temas actuales en la historia y hacer un ejercicio de construcción de mundos sólido y atractivo. Desde luego, 'Helldivers' se ha convertido en uno de los títulos en desarrollo más prometedores de los próximos cursos cinematográficos. Esperemos que la cosa no decepcione.

