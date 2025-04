'Until Dawn' da un inteligente giro a la narrativa del videojuego, pero no se divierte con el saja-raja del slasher tanto como me gustaría

No hace tanto, las adaptaciones de videojuegos al cine eran consideradas o bien un cáncer para la taquilla, o bien una extravagancia de serie B directa a vídeo. Pero la manía de tratar de reinventar la rueda que el cine tomó en los años 90 y 2000, y que llevó a películas como 'Super Mario Bros', 'Doom', 'Alone in the dark' o 'Mortal Kombat: Annihilation' se ha visto mitigada en los últimos años.

Esto ha sido posible porque algunos estudios se han tomado realmente en serio los proyectos y han dado lugar a obras como 'The Last of Us', la versión animada de 'Super Mario Bros' (sí, paradójicamente), 'Detective Pikachu', 'Fallout' o el exitazo de 'Una película de Minecraft', la gran sorpresa del momento en taquilla. Los videojuegos ya no son cosas exclusivas de niños y en Hollywood han encontrado su siguiente burbuja después de los cómics. Y, por suerte, también han aprendido a no explotarla mal antes de tiempo.

¿Repetimos?

Si no supiéramos que 'Until Dawn' está basado en un videojuego, podría ser igualmente una estupenda película de terror, porque más allá de los guiños pertinentes, no hay ninguna necesidad de haber jugado para disfrutarla o comprenderla. Al fin y al cabo, el título original ya estaba basado en el cine slasher (permitiendo que el jugador tomara sus propias decisiones y salvara a los personajes mediante la pericia en los quick-time events), por lo que esta nueva visión es una amalgama de muchísimas influencias que, durante la mayor parte del metraje, se mezcla lo suficientemente bien como para darnos algo original, aunque no único en su clase.

¿Cómo hacer una película de un juego basado en un gigantesco árbol de elecciones que llevaba a cientos de finales distintos y que, por tanto, hacía imposible una trama canónica? Muy sencillo: jugando con ese mismo concepto. Ya que el espectador no puede decidir cómo continuará la película, sí que podemos darle varios finales diferentes repitiendo una y otra vez la pesadilla de los protagonistas. La mezcla de "día de la marmota" y slasher no es nueva (ahí están las dos fabulosas 'Feliz día de tu muerte' para demostrarlo), pero Gary Dauberman y Blair Butler, sus guionistas, han sabido darle un giro a nuestras propias expectativas.

En lugar de permitir que la pandilla de asesinados aprenda de sus errores al revivir el mismo día, la película cambia en cada "partida" la amenaza, la manera de morir y las reglas. Es juguetón, es entretenido y es un giro que se siente fresco, pero, tristemente, una vez planteado, nunca termina de explotar todas sus posibilidades. Podría ser una especie de secuela espiritual de 'La cabaña en el bosque' o un estudio de cómo estamos insensibilizados ante la muerte en los videojuegos y los slashers, pero en su lugar se queda en un territorio un tanto blandito y gris a medio camino de sus propias intenciones en el que se enfanga y del que ya no sabe salir hasta el final.

Pues nada, toca morirse

'Until Dawn' tiene dos problemas graves que no es capaz de solucionar a lo largo del metraje. La primera, sus protagonistas, nacidos exclusivamente para morir al más puro estilo de las secuelas de 'Viernes 13', pero sin la más mínima autoconsciencia o intención paródica: sus personalidades son inexistentes, simplemente cumpliendo con los clichés de una película como esta y jamás se exploran lo más mínimo. Una vez planteado el punto de partida y sus rasgos básicos, nunca evolucionan y se quedan varados en una bastante molesta nadería: aunque como público disfrutemos de su muerte constante, no hay manera de sentir nada por el grupo más allá de una profunda apatía.

La segunda, la sobreexposición argumental: cuando llega el momento de dar explicaciones sobre lo que está pasando, 'Until Dawn' tira de un nuevo personaje que subraya y recalca lo que está ocurriendo, dando una explicación insatisfactoria a los misterios casi de manera telegrafiada, incidiendo, sin querer, en el guirigay de un argumento en cuya sencillez debería radicar su genialidad. Al menos, hasta que llegamos a este punto, David F. Sandberg se entretiene con todo tipo de asesinatos sangrientos (sin llegar al exceso) que, tristemente, no llegan a ser todo lo lúdicos que deberían.

En lo personal hubiera agradecido que 'Until Dawn' se divirtiera más y se tomara menos en serio, no ya como adaptación del juego, sino como película slasher consciente de sí misma. Acierta monumentalmente en su concepción de los bucles temporales (siempre distintos, no permitiendo la repetición), pero parece darle miedo explotar su propio concepto. No digo que se tenga que convertir en una comedia al estilo de 'Feliz día de tu muerte 2', pero sí podría jugar un poco más con lo que les está ocurriendo saliendo del barrizal en el que se mete sola.

Aunque creo que el videojuego en el que se basa entendía mucho mejor la diversión casi atávica de la muerte en el slasher, 'Until Dawn' sigue siendo una película que sobresale de entre la media, y ofrece suficientes novedades y sorpresas como para querer quedarse hasta el final. En otras manos (o más bien, con menos control férreo) podría haber salido otra cinta más definida y mejor, pero el miedo a ser una de esas películas de los 90 que destrozaban del todo la obra original le hace quedarse, precisamente, un poco a medias en sus intenciones, con una sorpresa final que roza el bochorno. Un asesinato un poquillo desganado.

