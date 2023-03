La gran obra maestra de Alfred Hitchcock vuelve de entre los muertos con la cara de Iron Man: el creador de 'Peaky Blinders' tiene entre manos un sorprendente remake

Paramount Pictures ha adquirido de "forma preventiva" una nueva versión del thriller psicológico 'Vertigo' de 1958, considerada la gran obra maestra de Alfred Hitchcock junto a 'Psicosis' y 'Rebeca'. El plan es que sea Robert Downey Jr. el que ocupe el papel principal de James Stewart como el ex detective de policía obligado a retirarse después de un trauma en el cumplimiento del deber que lo deja con miedo a las alturas. Y vértigo.

De entre los muertos

El guion será escrito por Steven Knight, el creador de las series 'See' y 'Peaky Blinders' que también acaba de firmar para escribir una película de Star Wars. John Davis y John Fox de Davis Entertainment van a producir junto con con Robert y Susan Downey de Team Downey. Paramount fue el hogar de la película original, y el Hitchcock Estate eligió al estudio como lugar de aterrizaje para esto.

El guión original fue escrito por Alec Coppel y Samuel A. Taylor a partir de la novela de Boileau-Narcejac D'entre les morts (De entre los muertos).En aquella, un conocido contrata al detective de la policía para seguir a su esposa, tras sentir que se está comportando de manera errática. La película fue la primera en utilizar el Dolly Zoom, un dispositivo integrado en la cámara que distorsiona la perspectiva para crear desorientación y llevar al público a la condición de acrofobia del policía.

El último clásico de Hitchcock que ha tenido remake, tras la controvertida 'Psicosis' de Gus Van Sant fue 'Rebeca', un garrafal intento de Netflix de modernizar la novela con el sobrevalorado Ben Wheatley dirigiendo. El equipo de Downey se encarga de 'Perry Mason' en la segunda temporada de HBO, y el actor protagonizará 'The Sympathizer', dirigida por Park Chan-wook, para A24 y HBO. Davis Entertainment está a cargo de Harold and the Purple Crayon y Uglies.

