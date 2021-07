'Grease': Paramount+ encarga 'Rise of the Pink Ladies', la precuela televisiva del clásico musical

Después de un par de años dando vuelcos en el siempre agitado proceso de desarrollo, parece ser que 'Grease' por fin ha encontrado casa para su serie. Paramount+ ha anunciado que ha dado luz verde a una temporada de diez episodios de 'Grease: Rise of the Pink Ladies', una precuela que nos devolverá al instituto Rydell.

Esta precuela se ambientará cuatro años antes de los eventos de la película y girará en torno a las Damas Rosas, un grupo de cuatro chicas que, hartas de reprimendas y ser un poco parias, deciden tomar las riendas para divertirse, lo que causa todo un pánico moral en esa época.

A pesar de la breve descripción de la serie, no estaríamos hablando de las Pink Ladies de la película —Rizzo, Frenchy, Marty y Jan—, sino de una suerte de "primera generación" con nuevos personajes. Personajes de los que todavía no tenemos más detalles.

Annabel Oakes ('Atípico') crea y sirve de showrunner de 'Grease: Rise of the Pink Ladies', cuya fecha de estreno no se ha desvelado. Originalmente planteada para HBO Max, esta es una de las dos precuelas del musical que están en marcha. Paramount también prepara 'Summer Loving', que contará ese primer encuentro entre Sandy y Danny Zuko