Hollywood va honrar a Diane Keaton haciendo 20 años después la secuela de uno de los mayores éxitos de su carrera

La triste muerte de Diane Keaton nos dejó sin una actriz irrepetible que además siguió trabajando hasta el último de sus días. Lo suyo sería que ahora todo se centrase en honrar su figura, pero en Hollywood han decidido exprimir su muerte haciendo la secuela de uno de sus últimos grandes éxitos de taquilla: 'La joya de la familia'.

Estrenada en 2005, 'La joya de la familia' es una comedia de corte navideño que cuenta la historia de la familia Stone y cómo reacciona cuando uno de los hijos presenta al resto a su nueva novia, una mujer moderna que vive en Nueva York y que también es un tanto torpe.

"Honrarla aún más"

'La joya de la familia' fue un gran éxito comercial en su momento, consiguiendo una recaudación mundial de 92 millones de dólares cuando su presupuesto fue de apenas 19. Esa cifra la convierte además en una de las películas más taquilleras de la carrera de Keaton, tal y como recoge The Numbers.

Eso sí, en todo este tiempo no se había hablado nunca demasiado de una secuela, pero su director y guionista Thomas Bezucha reconoce en CNN que la muerte de Keaton le ha llevado a obsesionarse con sacar adelante una segunda entrega.

Siendo justos -cuidado con los spoilers a partir de aquí-, la presencia de Keaton en ningún caso iba a ser necesaria en 'La joya de la familia 2', ya que su personaje fallecía al final de la primera entrega. Con todo, Bezucha señala ahora que se siente especialmente obligado a "hacer un buen trabajo por el resto del elenco" y que su gran deseo es "honrarla aún más".

La gran duda ahora es qué miembros del reparto de 'La joya de la familia' aceptarán volver, pues recordemos que en ella también participan otros rostros conocidos como Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams, Dermot Mulroney, Claire Danes o Luke Wilson.

Bezucha asegura que contactó con todos los principales miembros del reparto y recibió una respuesta entusiasta por su parte, pero se sabe que todavía ninguno de ellos ha firmado un contrato que asegure su vuelta.

