Marvel vuelve a las andadas con 'Vengadores: Doomsday': se acaba de confirmar que está cometiendo el error más habitual del MCU

El universo cinematográfico de Marvel se encuentra en un momento delicado. Pese al reciente éxito de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos', sus años de gloria hace tiempo que quedaron atrás, por lo que 'Vengadores: Doomsday' se presenta como una película clave de cara a asegurar su futuro. Por desgracia, acaba de confirmarse que el estudio está cometiendo el error más habitual del MCU: improvisar sobre la marcha.

Todo lo que rodea a 'Vengadores: Doomsday' era un misterio hasta ahora. Sabíamos que el rodaje había comenzado este pasado mes de abril, pero los detalles sobre su historia permanecían bajo el mayor de los secretos. Eso no ha cambiado, pero sí que sabemos ya que al menos en parte se debe a que el guion todavía ni siquiera está acabado. Sí, tres meses después de empezar las grabaciones seguimos en esas.

"No han terminado de escribir el guion"

La noticia ha sido confirmada por Rebecca Romijn durante la última edición de la Comic Con. La actriz va a dar vida una vez más a Mística en 'Vengadores: Doomsday' y ha esquivado dar detalles al respecto, pero sí ha comentado lo siguiente sobre si ya ha terminado de rodar todas sus escenas en la película dirigida por los Hermanos Russo:

No estoy segura. No han terminado de escribir el guion. Ha sido divertidísimo y no lo sabemos aún. Mantienen todo en secreto para tenerlo todo a buen recaudo.

Llama poderosamente la atención que esté sucediendo esto cuando el propio Kevin Feige comentó hace unos días que 'Blade' se estaba retrasando tanto porque no querían empezar a hacerla con la idea de ir mejorando el guion según iban rodando. Se ve que una película tan vital como 'Vengadores: Doomsday' no se merece el mismo tratamiento.

Yo siempre he creído que esa tendencia de Marvel a la improvisación era un arma de doble filo. Seguro que en algunos casos jugó a su favor, pero lo más habitual es que sea una fuente inagotable de problemas, ya sea por crear huecos extraños o por su tendencia a hacer promesas que luego quedan en nada.

James Gunn, totalmente en contra de hacer esto

La gran excepción a la norma siempre fue James Gunn, pero el director se ha pasado a DC, donde ahora mismo disfruta del triunfo de 'Superman'. De hecho, él mismo ha criticado recientemente esto: "Creo que la razón por la que la industria del cine está muriendo no es porque la gente no quiera ver películas. No es porque las pantallas en casa sean buenísimas. La razón número uno es porque la gente está haciendo películas sin un guion terminado".

Obviamente, hay casos en los que se nota más que en otros, pero siempre será mejor tener una visión clara y hacer todo lo posible por ejecutarla de la mejor manera que empezar ya con prisas. Porque ya entonces tendrás el tiempo contado para intentar solucionar todos los problemas y es probable que simplemente no lo consigas.

Es cierto que eso puede llegar a traducirse en grandes retrasos, como es el caso de 'The Batman 2', pero es un peaje que todos deberíamos estar dispuestos a pagar. Porque seguro que no soy el único que ahora es más escéptico hacia 'Vengadores: Doomsday'...

