La próxima colaboración de Scorsese y DiCaprio será para televisión: adaptarán ‘El diablo en la ciudad blanca’

Desde hace una larga temporada ha sido más que conocido el interés de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio de adaptar en un largometraje el libro 'El diablo en la ciudad blanca' —'The Devil in the White City'—, en la que Erik Larson exploró la figura de H.H. Holmes, considerado como el primer asesino en serie de la historia de los Estados Unidos de América.

He de confesar que, desde que el bueno de DiCaprio comprase los derechos de susodicha novela de no ficción en el año 2010, he estado esperando como agua de mayo este proyecto, aunque sólo puedo celebrar de forma parcial que vaya a materializarse de una vez por todas. Porque 'El diablo en la ciudad blanca' será finalmente una serie de televisión para Hulu en la que Marty y Leo se limitarán, muy probablemente, a hacer las veces de productores.

Como han comentado en The Hollywood Reporter, “se conocen muy pocos detalles sobre la serie en este momento, incluyendo si DiCaprio tendrá finalmente un papel en pantalla en la serie tal y como estaba planeado en la versión cinematográfica”. Aún así, seamos positivos e intentemos no dejarnos llevar por el hecho de que la pareja de colaboradores habituales no vayan a ejercer sus funciones habituales, porque el material base con el que cuentan es excepcional para dar lugar a una serie de lo más interesante.

H.H. Holmes

Por el momento, y a falta de más información, os dejamos con la sinopsis oficial del libro, en el que se cuentan dos historias: la del diseño y construcción de la Chicago World’s Fair de 1893, y la del asesino en serie ‘H.H. Holmes, que construyó un hotel apodado “El Castillo” concebido expresamente para asesinar mujeres jóvenes.