Ridley Scott ficha a Lady Gaga para protagonizar su nuevo thriller basado en hechos reales

Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, enamoró a medio mundo —incluyendo a la Academia norteamericana y a su compañero de reparto Bradley Cooper— con su trabajo en 'Ha nacido una estrella'; labor que le sirvió para hacerse con una merecida nominación al Óscar a la mejor actriz y con la estatuilla a la mejor canción en la misma gala.

Después del "boom" de su carrera interpretativa, era cuestión de que la señorita Gaga volviese a la gran pantalla. Pero lo que no esperábamos en absoluto es que lo hiciese de la mano de un gigante de la industria como Ridley Scott, que ha seleccionado a la artista multidisciplinar para dar vida a Patrizia Reggiani, exmujer de Maurizio Gucci, en su próximo largometraje.

Este proyecto devolverá a Scott a los terrenos del thriller basado en hechos reales que tan buenos resultados le dieron en 'Todo el dinero del mundo', explorando el caso del nieto del fundador de Gucci, que fue asesinado en 1995 en una acción orquestada por su excóngyge. Reggiani pasó 18 años en prisión antes de obtener su libertad en el año 2016.

Roberto Bentivegna está encargándose del guión del largometraje, basado en el libro 'The House of Gucci' de Sara Gay Forden, y que Scott rodará cuando termine la producción de 'The Last Duel', protagonizada por Matt Damon, Adam Driver y Ben Affleck.

Vía | Deadline