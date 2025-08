Spider-man ampliará su universo en Marvel con un spin-off animado protagonizado por uno de los mejores amigos de Miles Morales

¿Os acordais de que, en un principio, anunciaron que la tercera parte de 'Spider-man: un nuevo universo' saldría un año después de la segunda, en 2024? Actualmente la estamos esperando el 25 de junio de 2027, tras un buen montón de retrasos, pero en Sony no están dispuestos a dejar que su Spider-verso se muera de aburrimiento por la espera, y ya están preparando spin-offs a mansalva de sus personajes más queridos. ¡Thwip!

El nuevo punk

Si 2026 marcará el inicio de Spider-Noir en una serie de imagen real protagonizada por Nicolas Cage, el futuro pertenece a Spider-Punk, el personaje interpretado por Daniel Kaluuya y cuyo spin-off ya se está desarrollando en Sony Pictures Animation, según ha informado Variety. De hecho, el propio Kaluuya, junto a Ajon Singh (guionista de la futura 'Primetime', con Robert Pattinson) está preparando el guion.

Spider-Punk (o lo que es lo mismo, Hobie Brown) nació en enero de 2015 durante el macro-crossover comiquero 'Universo Spider-man', que dio cabida a todas las personalidades dimensionales, conocidas por aquel entonces o aún no, del arácnido. Acabó teniendo tanto tirón que debutó en su propia miniserie y, por supuesto, tuvieron que meterle en una película sobre el Spider-verso. No quedaba otra.

Las dos películas de animación han costado unos 240 millones y han recaudado 1084 millones, así que, obviamente, Sony quiere más, sobre todo teniendo en cuenta que, más allá de 'Venom', el resto de sus acercamientos al Universo Spider-man no les han salido bien. Todavía no sabemos mucho más sobre 'Spider-Punk', pero, si todo sale como quieren en Sony, no tardaremos mucho en verle tocando un solo de guitarra y desafiando la autoridad en solitario.

