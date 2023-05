"Te tengo miedo porque eres una cínica". El debate de 'La isla de las tentaciones 6' echó más leña al conflicto de Marina, Álex y sus tentadores

El último debate de 'La isla de las tentaciones' cerró con las disculpas de Laura, David y Elena felices cada uno por su lado y Marina revelando no solo que Álex y ella ya no están juntos sino que tuvo un idilio con Samuel, el tentador.

Relación muerta y enterrada

El reencuentro de Álex y Marina fue uno de los más desconcertantes, no solo porque volvieran juntos después de ponerse los cuernos mutuamente, sino por la aparición aleatoria de Manuel Tentador para confesar haberse acostado con Marina y la ruptura "en directo" de la pareja ante esta revelación.

Pues la estampa que dieron en ''El debate final de las tentaciones' no fue mucho mejor: ambos reconocieron haber vuelto a intentarlo por enésima vez y, para sorpresa de nadie, no salió bien: "De donde no hay, no se puede sacar" concluyó Álex.

Además, Manuel mostró los mensajes que intercambió con Marina, como prueba de las acusaciones que vertió sobre ella en el reencuentro. Ella siguió firme en que no pasó nada y le acusó de no mirarla a los ojos porque era un mentiroso. "Me das asco, te tengo miedo porque eres una cínica" le respondió él.

Por su parte, Yaiza contó que Álex le había contactado antes del debate "por miedo a que dijera cosas" y él respondió que se había hecho otro tatuaje encima para tapar el que le hizo la tentadora. Sin olvidar cuando Marina señaló que su exnovio estuvo tonteando con Valeria (de la temporada 5) aunque él lo resumió en que solo "le contestó cordialmente".

Como último giro inesperado apareció Samuel en videollamada, el tentador que congeniaba más con Elena, revelando haber tenido un breve idilio con Marina. Según cuenta, fue algo puntual: fuera de la isla, Marina le propuso un día quedar con ella, con su hermana y la pareja de su hermana. La videollamada se cortó antes de contar el final de la historia así que Marina concluyó: "Fuimos a la discoteca y luego a casa".

