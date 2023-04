La moda de Dunder Mifflin se adelanta al verano con estas ofertas en camisetas de 'The Office': Stayin' Alive, Parkour y más diseños de los mejores momentos de la serie

El verano es el mejor momento para lucir nuestras mejores camisetas de manga corta, y aunque estemos todavía en el mes de abril, el calorcito de estos días nos está pidiendo a gritos que saquemos la ropa de verano del armario. Quizás de un año para otro los diseños de nuestras camisetas se hayan quedado algo anticuados, pero si eres un amante de 'The Office', mucho ojo a las ofertas de laTostadora. Durante estos días podemos llevarnos tres camisetas de un enorme catálogo, y no solo de 'The Office', y recibir un descuento del 20% en su conjunto. Tan solo tenemos que poner el cupón CAMIS20 en la cesta de la compra.

Camiseta "eso dijo ella", de Michael Scott

Michael es uno de los mejores personajes de 'The Office' y la interpretación de Steve Carell le ha valido para recibir diferentes premios. Entre sus frases más míticas, estaremos de acuerdo en que "eso dijo ella" es de las mejores de toda la serie. Ahora puedes llevarla contigo siempre que quieras, ya que esta camiseta tiene un buen diseño, diferentes tallas y colores, y un precio de 20,90 euros. Os recordamos que estos precios son orientativos, ya que no están incluido el 20% de descuento.





Camiseta de Parkour

'The Office' tiene capítulos muy buenos, y si nos remitimos a sólo las primeras temporadas, el de parkour es uno de los que se quedan grabados en la memoria. Ver a Michael correr y dar volteretas por Dunder Mifflin es algo que nos encanta y que ahora podemos llevar en esta camiseta de laTostadora. Su precio es de 19 euros y también hay muchas tallas y colores, por lo que puedes elegir completamente a tu gusto.

Camiseta Stayin' Alive

Normalmente los capítulos de 'The Office' tienen varios puntazos, pero sin duda 'Primeros auxilios' mantiene el ritmo con una enorme cantidad de grandes momentos. Nuestro favorito es el de Stayin' Alive, la popular canción que comienza a cantar Michael para continuar Andy y otros personajes de la oficina. ¿Recordáis el momento de la máscara? Pues también se incluye en el diseño de la camiseta. Hay diferentes tallas y colores y, en este caso, su precio es de 17 euros.

Camiseta Never the Jedi

Sin duda, otro de los grandes personajes de la serie es Dwight, y su eterna rivalidad con Jim nos ha dado momentos muy graciosos. Entre todos los lemas que tiene el personaje, nos quedamos con "always the Padawan, never the Jedi" que menciona alguna que otra vez mientras habla con los cámaras de la serie. Si te encanta el personaje, seguro que también lo hará esta camiseta que incluye la frase. En este caso, encontramos la camiseta bajo un precio sin el descuento del cupón aplicado de 19,90 euros, y también hay diferentes tallas y colores a elegir.

Camiseta The Good, the Bad, the Boss

Si, por el contrario, te encantan aquellas camisetas de laTostadora donde se unen varias películas o series, esta de 'El Bueno, el Feo y el Malo' reúne a tres de los personajes más importantes de 'The Office': Jim, Dwight y Michael, un trío que también ha dado conjuntamente un buen número de escenas graciosas. Bajo este diseño, podemos encontrar diferentes tallas y colores a un precio de 19,90 euros.

The Office - El Bueno, el Feo y el Malo PVP en laTostadora 19,90€

Camiseta Noooooooo, de Michael Scott

Hay actores que suelen ceñirse completamente al guión, pero también los hay que de vez en cuando improvisan alguna palabra, frase o incluso escena. Steve Carell lo hizo en el momento en el que vuelve Toby a la oficina de Dunder Mifflin con su característico "Noooooooooo", en aquella escena en la que se enfada bastante al verlo de nuevo. Es una de las frases más míticas del personaje y laTostadora la tiene en una camiseta, con (otra vez) diferentes tallas, colores y un precio de 18,90 euros.

Os recordamos que hay muchos más diseños en laTostadora que entran dentro de la misma oferta, tanto en camisetas de 'The Office' como en camisetas con otras temáticas.

