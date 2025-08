En 19 días vuelve una de las mejores series de superhéroes de la historia. Un cañonazo de diversión que destrozó un récord de visualizaciones

La gran popularidad del cine de superhéroes ha llevado a que en Hollywood también apuesten con fuerza por series protagonizadas por este tipo de personajes. Hay varias que merecen bastante la pena, pero yo tengo claro que una de mis grandes favoritas es 'El Pacificador', la serie de HBO Max que por fin vuelve dentro de 19 días.

Una larga espera

Han tenido que pasar más de 3 años desde la finalización de la primera temporada de 'El Pacificador' el 27 de febrero de 2022 para que la segunda esté lista para su estreno este próximo 21 de agosto. Tampoco cuesta entender los motivos para que eso haya sucedido, ya que James Gunn ha estado muy ocupado con 'Superman' y el relanzamiento de DC.

Con todo, Gunn nunca se ha olvidado del personaje interpretado por John Cena que él mismo presentó en 'El escuadrón suicida' y que mostró una cara bastante diferente durante la primera tanda de 8 episodios. Ahora vuelve dejando la duda al espectador de cuánto de lo que se vio entonces forma parte del canon del nuevo DC, pero el propio Gunn ha aclarado eso recientemente.

Por mi parte, espero que esa confusión innecesaria no se vuelva en contra de la nueva DC, pero lo que realmente me importa es que 'El Pacificador' vuelve en cuestión de días. Y es lógico que en Warner no hayan querido prescindir de ella, pues en su momento se anunció que el episodio final de la primera entrega se había convertido en el episodio más visto de la historia de HBO Max durante el día de su estreno. Además, su seguimiento creció la friolera de un 44% respecto a su estreno, por lo que es evidente que gustó mucho.

Tras la breve aparición de Cena en 'Superman', será ahora cuando veamos qué ha pasado con su antihéroe durante todo este tiempo. El propio Gunn se ha encargado de escribir los 8 nuevos episodios y además dirige al menos tres de ellos -incluyendo el que podremos ver el 21 de agosto-, por lo que es evidente que ha mimado mucho el resultado final.

Eso sí, confieso que una de las cosas que me deja con más curiosidad es ver cuál será el nuevo baile durante el opening. El de la primera temporada era una absoluta maravilla, por lo que van a tener muy difícil superarlo. Por ahora nos tenemos que conformar con unas declaraciones de Frank Grillo en EW confesando que "estaba totalmente en contra porque soy un actor serio. Era reacio. Y poco a poco, me convertí en el mejor bailarín de todos". Y con la confirmación del propio Gunn de que la canción que sonará de fondo es ‘Oh Lord’, de Foxy Shazam.

