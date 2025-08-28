El discurso más crucial de 'Andor' es fruto de un cabreo. Del guionista de la serie de 'Star Wars' con el congreso de Estados Unidos, concretamente

Por si quedaban dudas, el estupendo discurso de la senadora Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) en la temporada 2 de 'Andor' fue escrito desde un tremendo cabreo. Hacia el congreso de los Estados Unidos, en concreto. Así lo ha reconocido Dan Gilroy, guionista del episodio, hablando en una reciente mesa redonda organizada por la WGA.

Hablando con sus compañeros de gremio y contendientes al Emmy a mejor guion en drama R. Scott Gemmill y Joe Sachs ('The Pitt') y Dan Erickson (Separación), Gilroy comentó que cuando se puso a escribir el episodio 'Bienvenido a la rebelión', allá por 2022/2023, si bien ya había terminado la primera administración de Donald Trump, lo que «comenzó con él se estaba consolidando en el senado y el congreso.»

Politiqueos por interés

Una situación que, en sus palabras, le tenían algo calentito:

«Cuando estoy escribiendo ese discurso, estoy cabreado. Lo estoy ahora mismo. Lo que ha visto este personaje en el curso de la serie es a sus colegas senadores abandonando todo lo que creían por interés propio y cobardía y abandonan a sus votantes al mal puro, a un emperador que solía ser político. Así que en lo que escribo el discurso, que es el clímax de ese episodio, soy profundamente consciente de lo que está pasando en nuestro mundo en ese momento. Estoy viendo a senadores a los que se les exige que cumplan con los principios en los que [dijeron alguna vez] creían y entonces los dejan por conveniencia y cobardía».

El discurso de Mon Mothma, en la que la senadora denuncia al emperador Palpatine, es un momento crucial en la historia de Star Wars. Concretamente, porque llevó directamente a la formación de la Alianza Rebelde. De hecho, ya pudimos ver pequeños fragmentos en 'Rebels', pero ha sido en la temporada 2 de 'Andor' donde lo hemos podido escuchar íntegro.

Ya en su momento supimos por boca de la propia O'Reilly que la idea original era entrelazar fragmentos del discurso con otras escenas del episodio. Sin embargo la protagonista y el creador Tony Gilroy sintieron que necesitaban tener una versión completa del discurso que fue, además, grabado en su integridad. Y funcionó de maravilla.

