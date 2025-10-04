Los finales alternativos de 'Friends'. Estas fueron las ideas descartadas para acabar la mítica serie

Entre todas las grandes sitcoms de la historia, 'Friends' tiene un puesto de honor. Más de 20 años después de que se emitiera su último capítulo (mayo de 2024) seguimos hablando de ella... Y de su final. Porque después de diez temporadas siguiendo a Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe y Joey, ya son como colegas nuestros y todos queríamos verles con un final feliz.

Aunque ojo, que el final de 'Friends' sigue trayendo cola y discusiones porque es imposible hacer feliz a todo el mundo. Pero, nos guste más o menos, el desenlace de la serie no es algo que se escribiese al tuntún y sus guionistas y creadores le dieron muchísimas vueltas.

Y, por supuesto, 'Friends' tuvo finales alternativos para todos sus personajes. Aunque con todas las cartas en la mano, algunos quizás no nos hubieran gustado tanto como lo que luego terminamos viendo en televisión.

Joey iba a petarlo a lo grande

Casi todos los miembros del grupo principal terminan emparejados felizmente y con todo bien atado. Bueno, menos Joey, que se queda ahí un poco colgando y viviendo en el mismo piso de siempre y sin una pareja concreta. La gran explicación fue que 'Friends' era una gallina de los huevos de oro y con el final de la serie principal era el momento perfecto de hacer un spin-off.

Así nació 'Joey', con el personaje de Matt LeBlanc mudándose con su hermana y teniendo su serie en solitario. Pero ya sabemos que las cosas no fueron bien para Joey y la serie terminó cancelada y matando lo que habría sido el gran final para el personaje.

Porque aunque no terminaba con ninguna pareja concreta, Joey Tribbiani iba a cumplir su gran sueño al final de 'Friends' y se iba a convertir en una gran estrella de cine. Según los creadores, Joey habría sido un actor famoso y el final le dejaría camino de Hollywood para seguir explorando su carrera... Pero claro, eso no casaba muy bien con los planes para su spin-off y al final terminamos con un descafeinado un poco regulero y un final agridulce para Joey.

El retorno de David

A pesar de que aparece muy poquito en la serie, David (Hank Azaria) es recordado como una de las mejores parejas de Phoebe (Lisa Kudrow) por la química arrolladora que tenían los dos personajes. Con el tiempo y según avanzaron las temporadas, Phoebe encontró el amor con Mike (Paul Rudd), pero hubo un momento en el que casi terminó volviendo con David cuando este regresó a Nueva York.

Así que aunque al final Phoebe se terminó casando con Mike en una boda preciosa, también podría haber cerrado su historia en la serie con David, y la decisión estuvo muy ajustada.

"Los dos son unos actores increíbles. Quiero decir, tanto Paul [Rudd] como Hank [Azaria] son fantásticos, y son fantásticos junto a ella", llegó a decir David Crane, el cocreador de la serie. "Estuvimos dándole muchas vueltas. Ni siquiera recuerdo todas las piezas que nos llevaron a donde terminamos. Pero sí, podría haber sido de una forma u otra, y Phoebe habría estado genial con cualquiera de ellos".

¿Cómo que lo de Monica y Chandler no tenía que pasar?

Las temporadas de 'Friends' se iban renovando una a una, así que en realidad no había un plan a largo plazo para ciertas tramas y personajes. Así que a veces los guionistas probaban a mover las fichas en una dirección a ver qué tal reaccionaba la audiencia, y uno de estos experimentos fue la relación de Monica y Chandler.

La química entre Courtney Cox y Matthew Perry fue arrolladora, y los espectadores tuvieron una reacción increíblemente positiva, así que 'Friends' fue apostando más por la nueva pareja. Fue un experimento que se les fue de las manos (para bien) aunque en un principio quizás solo habría durado unos pocos capítulos.

Así que en lugar de haber terminado casados y con dos hijos, Monica y Chandler habrían tenido unos finales un poco diferentes. No es seguro qué habría pasado con Chandler, pero Monica habría terminado probablemente con Richard (Tom Selleck) porque su regreso a la serie es algo que siempre estuvo planteado en la sala de guionistas.

Ross et Rachel

Y hablando de relaciones, la de Ross y Rachel es seguramente la que más cola ha traído a lo largo de la serie y más quebraderos de cabeza ha dado (a los guionistas, a los fans, y a ellos mismos). La relación de los personajes de Jennifer Anniston y Schwimmer era uno de los principales motores de 'Friends', y aunque la serie terminó con Rachel bajándose del avión para quedarse en Nueva York con Ross... estuvo a punto de no ser así.

De hecho, en un momento dado los guionistas incluso se plantearon dejar la relación un poco en el aire. Sin confirmar del todo que los personajes iban a tener un final feliz juntos, pero tampoco dejando claro que esa puerta se hubiera cerrado.

Y aunque finalmente Rachel dejó de lado al oportunidad de su vida, sí que se planteó un final alternativo en el que Rachel se mudaba a París...¡con Ross! En lugar de tener que elegir entre sus sueños y el amor, Rachel lo tenía todo.

En un guión alternativo, Ross se mudaba a París con Rachel y Emma, tomándose un año sabático de su trabajo. Y aunque los tres estaban viviendo juntos mientras Rachel se centraba en su nuevo trabajo, finalmente la universidad no se lo concedía y tenía que regresar a Nueva York. Así que al final Rachel se habría mudado de nuevo con él, pero ahora que su relación estaba un poco más asentada y no parecía que ella sacrificaba todo por un arrebato de última hora.

En este vídeo, nuestra compañera Alesya nos cuenta todas las ideas alternativas para terminar la icónica serie que nunca veremos (y menos mal):

En Espinof | 'Friends', los 11 mejores episodios de la mítica serie que podemos ver en HBO Max

En Espinof | 'Friends', los 6 mejores episodios de la serie para celebrar la Navidad