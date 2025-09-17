Hoy en Netflix, el K-drama ambientado en Granada que arrasó en audiencia en Corea. Mezcla romance con misterio y ciencia ficción

Las calles de Granada han sido el escenario elegido de uno de los nuevos fenómenos televisivos coreanos llegados a Netflix. Se trata de 'Recuerdos de la Alhambra', una serie que mezcla romance, misterio y ciencia ficción en un universo visualmente deslumbrante. La ficción se estrenó en 2018 en Corea y ha sido causó sensación, registrando -según Nielsen- uno de los mejores índices de audiencia en la historia de la televisión por cable surcoreana tvN. Ahora se ha hecho un hueco en el catálogo de Netflix.

Visita exprés a España

La trama principal sigue a Yoo Jin-woo (Hyun Bin), un ejecutivo coreano que viaja para conocer al creador de un innovador juego de realidad aumentada, solo para descubrir que ha desaparecido. De esta manera, lo que comienza como un simple viaje profesional se convierte en un intrigante laberinto donde la realidad y el mundo virtual se entrelazan de manera inesperada.

En su estancia en Granada, Jin-woo conocerá a Jung Hee-joo (Park Shin-hye), dueña de la posada donde se aloja. Ambos se ven envueltos en una serie de enredos que mezclan lo cotidiano con los desafíos del juego, manteniendo la tensión y el suspense hasta el final y a lo largo de los 16 episodios que abarca la serie.

'Recuerdos de la Alhambra' fue uno de los lanzamientos destacados en la cadena coreana tvN, alcanzando unos índices de audiencia altísimos y consolidándose como uno de los dramas más populares de la televisión por cable surcoreana. Y puede que tengan algo que ver su cuidada fotografía, los paisajes de Granada y los gráficos de alta calidad, que han cautivado a los espectadores y facilitan el proceso de inmersión en la historia.

Además, como curiosidad, el título hace referencia a la conocida pieza para guitarra que compuso Francisco Tárrega, que también se incluye en la banda sonora.

