'Jupiter's Legacy': la primera serie de Millarworld en Netflix ya tiene protagonistas

La compra de Millarworld, el sello editorial de Mark Millar, por parte de Netflix, fue una grata sorpresa para los que disfrutamos del estilo inconfundible del autor de cómics como 'Kingsman', 'Kick-Ass', 'Nemesis' o 'Superior' —entre otros—; pero la mayor alegría vino junto a la noticia de que, con la operación, se había puesto en marcha una adaptación del prestigioso 'Jupiter's Legacy'.

Después de conocer que la historia centrada en una segunda generación de superhéroes que intenta estar a la altura del legado de sus padres daría el salto a la plataforma de streaming en una serie de ocho episodios capitaneada por el showrunner Steven S. DeKnight —'Daredevil', han trascendido los nombres que capitanearán un reparto encabezado por Josh Duhamel —'Transformers', 'Las Vegas'—.

Junto a Duhamel, que dará vida a Sheldon Sampson, líder del equipo de superhéroes The Union, estará Leslie Bibb —'Iron Man', 'Un ciudadano ejemplar'—, quien hará las veces de Grace Sampson, esposa de Sheldon y una de las superheroínas más poderosas del planeta. Completan el reparto Ben Daniels —'El exorcista'— como el hermano mayor de Sheldon, Elena Kampouirs —'Sacred Lies'— y Andrew Horton —'It Came from the Desert'— en el rol de hijos de Sheldon y Grace, y Matt Lanter —'Timeless'— como el temible supervillano Skyfox.

Aún no hay fecha de estreno anunciada para una 'Jupiter's Legacy' que, con suerte, rellenará el hueco que está quedando en Netflix tras la cancelación sistemática de las series superheróicas de Marvel. Un material base de primera, desde luego, lo tiene.