La 'Watchmen' de HBO ya tiene directora para su piloto y reúne al equipo de 'The Leftovers'

El pasado mes de septiembre de 2017 ya os lo anunciamos con toda la emoción que merece —hasta os propusimos nuestro propio reparto ideal—: 'Watchmen' tendrá una nueva adaptación, esta vez a la pequeña pantalla, después de la —abro el escudo anti-misiles— genial traslación de la novela gráfica de Alan Moore que Zack Snyder firmó hace ya nueve años.

Hoy, la nueva producción de HBO da un paso adelante, perfilando su equipo de máximos responsables, habiendo seleccionado el showrunner y guionista Damon Lindelof a la directora encargada para dirigir el episodio piloto de la nueva 'Watchmen'. El fichaje ha sido la realizadora Nicole Kassell, antigua colaboradora de Lindelof con quien ya trabajó en 'The Leftovers'.

Nicole Kassell

Kassell debutó en 2004 con el celebrado largometraje 'El leñador'. Desde entonces, su carrera ha estado volcada en el mundo catódico, participando en series de la talla de 'Vinyl', 'The Following', 'The Killing' o 'Better Call Saul', siendo el de 'Watchmen' el segundo piloto de su filmografía tras el que dirigió para 'Claws', la comedia de TNT.

Por el momento no tenemos fecha de estreno para esta 'Watchmen' de Damon Lindelof, pero los rumores —y la lógica— apuntan a que no la veremos, probablemente, hasta que HBO no exprima su programación prevista para 2019, capitaneada por 'Juego de Tronos', 'Big Little Lies' y 'True Detective'. La espera va a ser eterna, especialmente si tenemos en cuenta que la cadena norteamericana lleva desde 2015 tratando de materializar la adaptación de la que, probablemente, sea la pieza clave del género superheróico en el noveno arte.