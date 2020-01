Marvel cancela las series animadas de 'Howard el pato' y 'Tigra & Dazzler'

Las cancelaciones en Marvel no paran, si en septiembre se anunció que la serie de 'Ghost Rider' no seguiría adelante y ahora le toca a otros dos proyectos. Marvel TV y Hulu cuatro series de animación que incluían 'M.O.D.O.K.', 'Hit Monkey', 'Howard the Duck' y 'Tigra & Dazzler', con el plan de hacer un especial llamado 'The Offenders', que reuniría a todos ellos en una misión al estilo de 'Los Vengadores', pero solo dos de estas series seguirán adelante.

Crónica de una muerte sospechada

No sorprende cuando Marvel Studios había empezado a meter tijeretazo a esos proyectos de animación de Hulu para reestructurar el proyecto de Marvel Television de Jeph Loeb cuando Kevin Feige es el nuevo supervisor de la división. Efectivamente según informa The Hollywood Reporter, Marvel ha cancelado las series de 'Howard the Duck' y 'Tigra & Dazzler', siendo la decisión ha sido exclusivamente de la casa de 'Los vengadores', no de Hulu. Si seguirían en producción tanto 'M.O.D.O.K.' y 'Hit Monkey'.

El propio Kevin Smith, que estaba al frente de la serie dedicada al Pato alienígena revela que el 22 de enero se le notificó que su proyecto había sido cancelado/archivado, y no se continuaría su desarrollo:

""Recibí un mensaje de texto de Dave Willis [compañero productor ejecutivo] diciendo: Tenemos a 'Tigra & Dazzler'. Lo llamé y le preguntó: ¿Eso significa lo que yo creo? Y Dave me dijo que acababa de recibir la noticia de que no habrá serie de 'Howard the Duck'. La única explicación fue: No tenemos planes para ese personaje en este momento".

Una semana antes el jefe de contenido de Hulu, Craig Erwich, era optimista con 'M.O.D.O.K', diciendo que "He visto bastantes episodios con los que estoy realmente emocionado", incidiendo además, durante un evento de la Television Critics Association sobre otra de las series de Marvel-Hulu que no ha sido cancelada, 'Helstrom':"Me han entusiasmado los primeros cuatro episodios y definitivamente es un rincón diferente del Universo Marvel en términos de su horror. Es una versión realmente única de una serie de terror con una situación familiar única".