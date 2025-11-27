El mayor enemigo de 'Stranger Things' no es el Vecna, es el "temido efecto telenovela". Así te pide Ross Duffer configurar tu televisor

Si has sido de los primeros en ver el comienzo de la temporada final de 'Stranger Things' y te has librado de la caída de Netflix provocada por la saturación de peticiones, los creadores de la serie esperan que, al menos, hayas tenido bien configurado el televisor para disfrutar de la experiencia de una manera adecuada.

Así lo ha comentado Ross Duffer en sus redes sociales. El guionista y productor ha grabado un vídeo, apuntando a su televisor, en el que ha ido comentando cómo hay que comprobar que toda "la basura" debe estar absolutamente desactivada: contraste dinámico, fuera, superresolución fuera, filtros de color, fuera, reducción de ruido, fuera etc.

Afuera los motions

Vamos, básicamente ha sido desactivar todas las opciones de los ajustes de imagen y las configuraciones del modo experto. Esto incluye «el peor criminal de todos, el true motion o smooth motion, [que crea] el temido efecto telenovela». Por otro lado, Duffer asegura que activar el modo cine (Dolby Vision-Movie Dark) soluciona mucho, pero aún así hay que revisar cosas en busca de otros grandes culpables:

«Hagas lo que hagas, no le des a nada en "vívido" porque va a activar a todos los peores criminales. Va a destruir el color y no es la intención del cineasta». Una intención que comprende bastante bien ya que su hermano Matt ha sido el director de tres de los cuatro episodios de esta primera tanda, con el otro quedando en las manos de Frank Darabont.

