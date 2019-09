Primer vistazo a ‘Crisis en Tierras Infinitas’: Brandon Routh es el Superman de ‘Kingdom Come’ en el crossover del Arrowverso

Puede que lo mejor que nos ha regalado Brandon Routh en toda su carrera sea la maravillosa leyenda urbana según la cual el equipo de efectos visuales de la —a mi juicio— decepcionante 'Superman Returns' tuvo que reducir el tamaño de su entrepierna con CGI después de comprobar cómo lucía el actor embutido en las mallas del Hombre de acero.

Llevando 'Kingdom Come' a la pequeña pantalla

Como ya anunciamos hace un par de meses, el actor tendrá una nueva oportunidad de lucir sus cualidades —interpretativas— bajo la piel de La maravilla de Metrópolis en 'Crisis en Tierras Infinitas', el próximo crossover del Arrowverso que adaptará el cómic homónimo que puto patas arriba DC Cómics a mediados de los 80 de la mano de Marv Wolfman y George Pérez.

¿Qué hay de nuevo en todo esto? Pues que al fin hemos conocido qué Superman del multiverso interpretará Routh en el evento de The CW, y ese será, nada más y nada menos, que el de 'Kingdom Come'; la miniserie de Mark Waid y Alex Ross publicada bajo el sello Elseworlds de DC en 1996 —el símbolo del pecho y las canas en los laterales de la cabeza no dejan lugar a dudas—.

Junto a Routh, Tyler Hoechlin —'Supergirl'— y Tom Welling —'Smallville'— también lucirán la capa roja del Hijo de Krypton en 'Crisis en Tierras Infinitas', que debutará el 8 de diciembre con 'Supergirl', continuando el 9 y el 10 del mismo mes en 'Batwoman' y 'The Flash', y concluyendo el 14 de enero en el correspondiente episodio de 'Arrow'.

Por el momento, os dejo con el aspecto que tendrá Routh en esta imagen promocional de 'Crisis en Tierras Infinitas'.