'La que se avecina' pierde a uno de sus protagonistas. Este icónico personaje no estará en la temporada 16 porque "está todo contado"

Si bien no formaba parte del elenco original de 'La que se avecina', como muchos de sus compañeros provenientes de 'Aquí no hay quien viva', el personaje de Fermín, interpretado por Fernando Tejero ha sido una constante icónica durante todo un decenio. Hasta ahora.

El actor ha anunciado por sorpresa que no estará en la temporada 16 de la comedia de Mediaset. Una decisión que ya llevaría un tiempo fraguándose, ya que en la recién emitida temporada 15 (vista ya en Prime Video pero pendiente de que llegue a Telecinco) su participación ha sido bastante menor que de costumbre.

Otro momento de su vida

«Estoy en otro momento de mi vida», asegura Tejero en declaraciones para La8 Mediterráneo. El veterano actor aduce no solo que está a bordo de muchos proyectos más (teatro, 'Los Farad', quiere escribir una película, etc.), sino también que siente que «todo lo que tenía que contar de Fermín ya lo he contado».

«Yo creo que la vida son etapas, y yo siento que del personaje de Fermín está todo contado. Estoy en otro barco ahora, quiero hacer otras cosas (...) Soy un actor que si me paso mucho tiempo haciendo lo mismo, me siento un poco funcionario. Con todo el respeto a los funcionarios, eh.»

Ahora habrá que ver cómo se suple su ausencia, pero en todos estos años hemos tenido numerosas idas y venidas de personajes e, incluso, un cambio de edificio con cierto reseteo en cuanto al reparto. Recordemos, además, que 'La que se avecina' está renovada no solo para una temporada 16, también para una 17 que veremos en los próximos años.

