Quizás no te has enterado de que hay una nueva versión de Crepúsculo de camino a Netflix. Lo peor es que muchos de sus actores tampoco

En esta era de reboots, secuelas y spin-off, es raro que hayamos pasado tanto tiempo sin conocer nada nuevo de la saga 'Crepúsculo'. Fue el año pasado cuando se anunció la adaptación de Netflix de 'Sol de medianoche', un curioso experimento literario que relata la historia original desde el punto de vista de Edward en vez del de Bella. Desde entonces, sin embargo, no hemos sabido nada más.

Si te enteras de esto ahora no eres la única persona, el proyecto ha pasado de puntillas por el fandom hasta el punto de que varios de los viejos actores de la saga no se creían su existencia. En un panel de Screenrant para la Motor City Comic Con, Ashley Greene, Peter Facinelli, Kellan Lutz y Jackson Rathbone, quienes interpretaban respectivamente a Alice, Carlisle, Emmett y Jasper contaban como en una conferencia previa habían negado en redondo la existencia de la serie a un fan creyendo que eran rumores, y no fue hasta que interactuaron con una actriz que había hecho la audición de la serie que le creyeron.

Tras la noticia llegó la sorpresa de que no habían llamado a ninguno de ellos para repetir los papeles, así que contactaron con Netflix para mostrar su interés, especialmente al enterarse de que al ser animada, no importaba demasiado que físicamente hubiesen envejecido. "Ey, sería muy guay, aún estamos frescos de hacerlo, no ha pasado tanto tiempo. Nuestras voces no han cambiado mucho", recordaba decirles Rathbone a los encargados de la nueva adaptación.

No hubo suerte por más que lo intentaron, y los actores ni siquiera lograron una audición, lo que les supuso un duro golpe a su moral. Lo expresaba así Francinelli.

"A ver, la verdad es que estoy decepcionado, porque me encanta ese personaje, así que odio la idea de que lo interprete otra persona. Pero también esa película, para mí, igual que para mucha gente, verla te lleva atrás en el tiempo. Hay nostalgia por ella. Te devuelve a cuando la estabas viendo con tu madre, o tus amigos o en el cine. Creo que hay una parte de crecer que la gente ha experimentado en los últimos 20 o 25 años con esas películas".

En otras palabras, Francinelli juega la carta de la nostalgia para sugerir que no tiene muy claro que la nueva serie funcione, aun así afirma que cree que puede funcionar "a su propia manera".

Al menos podrán consolarse con que a estas alturas es improbable que nadie del reparto original repita sus papeles. Recientemente Chaske Spencer, quien interpretaba a Sam, también afirmaba no tener ninguna relación con el proyecto. En cuanto a los dos grandes protagonistas, es de esperar que si estuviesen en el proyecto se habría anunciado ya por todo lo alto. Recientemente Pattinson afirmó que "por supuesto" interpretaría a Edward de nuevo, aunque el actor es famoso por mentir más que habla en las entrevistas.

