El creador de 'Smoke' explica ese monumental giro en el final de la serie de Apple TV+

Ha sido uno de esos fenómenos insospechados del verano y este pasado viernes concluyó, tras 9 episodios, 'Smoke' el thriller de Apple TV+. Protagonizado por Taron Egerton, la serie se ha mantenido continuamente en el top de la plataforma recibiendo bastantes alabanzas... y ha terminado con un giro tan monumental que su creador decidió no decírselo a la gente de Apple. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

Inspirado en el pódcast Firebug, sobre el caso del pirómano John Leonard Orr, la serie nos lleva por la investigación para detener a dos pirómanos en serie por parte de Dave (Taron Egerton) y la inspectora Michelle Calderone (Jurnee Smollett). En los últimos instantes de la serie, descubrimos que el protagonista al que hemos estado siguiendo durante nueve episodios tiene un rostro completamente distinto al de Egerton.

Face Off

Un giro final que el creador de la serie, Dennis Lehane, decidió ocultar en lo que exploraban cuán lejos podrían llegar con el retrato tanto de Dave como de Michelle. Según explicó en Variety, la idea era contar que a quien hemos visto durante toda la serie es un retrato distorsionado de sí mismo:

«Recuerdo el día que entré y dije, "Dave no es Dave. Dave no se parece a Taron Egerton". Fue muy temprano y se lo ocultamos a Apple porque sabíamos que lo odiarían... y lo odiaron. Todo el mundo estaba tipo "¡¿Qué?!" y yo dije "No, se está proyectando. Esa historia es sobre su proyección. Está proyectando quién es."

Este es un tío que va por ahí creyéndose un héroe, que a la vez se iba corriendo y hacía cosas realmente terribles. Para mí, nos hemos vuelto vícimas de un tipo de persona performativa, masculinidad performativa o como quieras llamarlo. La gente está perdiendo completamente la noción de quién son en realidad y Orr representaba eso para mí.»

Para Lehane esto es completamente lo que le pasaba al pirómano real y lo quiso mostrar a través de ese tenso interrogatorio en el que, de repente, la máscara cae. Algo que tenía planeado desde el principio, así que solo era cuestión de preparar el terreno para llevarles ahí:

«Siempre supimos que íbamos hacia [esa escena de la sala de interrogatorios]. En caso de que no sea brutalmente evidente ahora, nada me gusta más que dos personas enfrentándose cara a cara en una habitación. Así que siempre supe que iba a ver un movimiento de cámara detrás de Dave en la escena final que iba a revelar que no es el Dave al que hemos mirado durante nueve episodios. Siempre supe que eso iba ahí así que todo fue en función de juntarles en esa sala.»

