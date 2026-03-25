Terremoto en 'NCIS'. Uno de los protagonistas deja la serie tras su capítulo 500: "Mi personaje realmente cerró el círculo"

Los fans de 'NCIS' estaban esperando con muchas ganas la llegada del episodio 500. No son muchas las series que llegan hasta ese punto, pero los productores de la serie no han querido que fuese una celebración más y han sorprendido a sus seguidores con una decisión con la que nadie contaba -cuidado con los spoilers de aquí en adelante-: la muerte de uno de sus personajes principales.

"Yo no fui quien lo provocó"

El personaje que ha perdido la vida en el episodio 500 de 'NCIS' ha sido el director Leon Vance, quien muere asesinado a tiros a manos de un agente corrupto mientras está haciendo todo lo posible para limpiar el nombre de su equipo. Lo consigue, pero a costa de perder su vida, algo que ni siquiera el actor Rocky Carroll sabía que iba a suceder hasta hace bien poco.

El propio Carroll deja claro en una charla con TV Line que la decisión de dejar la serie no fue suya: "Yo no fui quien lo provocó. Tampoco creo que estuviera planeado al principio de la temporada. Grabamos este episodio a finales de noviembre, principios de diciembre, y creo que me enteré dos episodios antes de grabarlo".

Fue todo idea del showrunner, Steven D. Binder: "Entró en mi camerino y me dijo: "Oye, tenemos una idea para el episodio número 500. Queremos hacer algo que cause un gran impacto en la comunidad televisiva y entre los fans, y tu personaje es fundamental para la trama". Le dije: "Me interesa". Entonces me contó la historia: la agencia está en peligro, a punto de ser desmantelada e integrada en otra, y... el director Vance salva la agencia, y en el proceso, pierde la vida. "Es una gran historia. Va a ser un éxito rotundo".

Obviamente, el actor necesito un momento para reflexionar al respecto, pero al final llegó a la misma conclusión que Binder: "Por extraño que parezca, lo primero que pensé fue: "Esa es una gran historia". Nadie se lo va a esperar. Así que la parte de mí que trabaja en equipo pensó al instante: "Esa es una trama increíble. Creo que va a ser genial".

Recordemos que Carroll apareció por primera vez en 'NCIS' en su temporada 5, pero a la siguiente ya pasó a formar parte del elenco fijo de la serie, algo con lo que ni él mismo contaba: "Si alguien me hubiera dicho hace 18 años que iba a hacer esta serie durante casi dos décadas, habría apostado todo en contra. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que si alguna vez hay un momento para escribir una historia donde tu personaje sea la figura central y haya un cierre... No sé cuál será el final de "NCIS", pero al menos siento que mi personaje realmente cerró el círculo. Con el episodio número 500, Steve Binder dijo que su objetivo era: "Quiero que esto sea un tributo y una carta de amor a tu personaje". Y creo que eso es lo que logramos".

Con todo, esto no supone el fin de la vinculación de Carroll con 'NCIS', pues también ha dirigido varios episodios de la serie desde 2015, y eso no es algo que vaya a dejar de hacer: "Un mes después, tras rodar el episodio, volví a sentarme en la silla del director para dirigir otro. En cuanto me presentaron el episodio, me dijeron: "Nos encantaría que volvieras a dirigir más episodios". Así que no se sintió tan definitivo".

Y tampoco está descartado que vuelva a dar vida a Leon Vance, pues es una serie propicia para ello: "También nos hemos especializado en traer de vuelta a los personajes en flashbacks. Los llamamos "estrellas fantasma". Tenemos más estrellas fantasma en nuestra serie que nadie. Si alguno de los guionistas de la próxima temporada necesita a alguien con un consejo sabio, siempre se puede recurrir a un flashback donde Vance habla con alguien. Puede que esté más ocupado como fantasma que en la vida real".

Foto de cabecera: CBS

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