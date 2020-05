'The Mandalorian': todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la serie de 'Star Wars' en Disney+

Con la primera temporada de 'The Mandalorian' recién terminada en territorio español —en Estados Unidos lo hizo hace ya varios meses—, muchos nos hemos quedado totalmente enamorados de la serie estrella que ha acompañado al lanzamiento de Disney+. Una sensación que contrasta con el ansia por volver a explorar la galaxia junto a Mando, Cara, Baby Yoda El Niño y compañía.

Para intentar paliar esta carencia de western espacial marca de la casa 'Star Wars' con extra de espíritu pulp, vamos a repasar todo lo que sabemos hasta el momento sobre su segunda temporada; que promete más aventura, más emoción, y un nuevo derroche de talento técnico y narrativo que, seguramente, hará las delicias del fandom.

La historia

Como cabría esperar de una producción marca de la casa 'Star Wars', la trama que se desarrollará en la segunda temporada de 'The Mandalorian', a día de hoy, continúa siendo un misterio.

La primera temporada concluyó con Mando rechazando la oferta de volver a unirse al gremio de cazarrecompensas y escapando junto a El Niño para cuidar de él, dejando atrás a sus aliados Greef Karga y Cara Dune, y a un Moff Gideon que, presumiblemente, será el gran antagonista de la segunda tanda de episodios de la serie.

Según reveló Giancarlo Esposito, intérprete que da vida al villano, en una entrevista con el medio Variety, rompió varios sables oscuros rodando la nueva temporada, lo cual sugiere que su personaje no estará exento de acción; algo que cuadra con la comparación que hizo el actor entre Gideon y Gus Fring, su personaje en 'Better Call Saul'.

"Moff es muy diferente de Gus Fring. Él blande su propio sable oscuro. Él hace su propio trabajo sucio y está realmente dispuesto a hacerlo. Es mucho más volátil, es mucho más guerrero, y eso podría decirnos algunas cosas sobre él en la próxima temporada".

El reparto

El reparto de la segunda temporada de 'The Mandalorian', lógicamente, traerá de vuelta a un buen puñado de caras conocidas, como el mencionado Giancarlo Esposito —Moff Gideon—, Gina Carano —Cara Dune—, Carl Weathers —Greef Karga— y, por supuesto, un Pedro Pascal que volverá a prestar su rostro dar vida a Mando, el protagonista de la historia.

No obstante, la gran novedad conocida hasta el momento en lo que respecta apunta a Rosario Dawson, que será la encargada de llevar a la acción real a Ashoka Tano; la Padawan Togruta de Anakin Skywalker a quien hemos podido ver en series de animación como 'The Clone Wars', 'Forces of Destiny' o 'Rebels'.

Junto a Dawson, el otro gran fichaje es el de Michael Biehn. El actor, que se puso en la piel del mismísimo Kyle Reese en 'Terminator' o del Cabo Hicks en 'Aliens: El regreso', volverá a tener un rol en una gran producción tras casi una década, interpretando a un cazarrecompensas del que nada más se sabe.

Los directores

Uno de los principales reclamos de la primera temporada de 'The Mandalorian' es su desfile de grandes realizadores, que incluye a nombres de la talla de Taika Waititi —'Jojo Rabbit'—, Bryce Dallas Howard —'Dads'—, Dave Filoni —'The Clone Wars'— o Rick Famuyiwa —'Dope'—.

La continuación de la aventura galáctica de Mando traerá de vuelta a Filoni y Famuyiwa, a quienes se unirán Jon Favreau —que, además de proseguir con sus labores de showrunner, se encargará de dirigir uno de los episodios—, Carl Weathers y el mismísimo Robert Rodríguez.

La fecha de estreno

El pasado mes de diciembre, el propio Jon Favreau confirmó que la segunda temporada de 'The Mandalorian' llegaría en otoño de este mismo 2020. Dos meses más tarde, la propia Disney anunció que su serie estrella desembarcaría en su plataforma de streaming en el mes de octubre.

La crisis del COVID-19 que está afectando a la industria cinematográfica y televisiva a nivel internacional podría alterar los planes originales de la Casa del Ratón a pesar de que el rodaje de los nuevos episodios finalizó antes de la paralización masiva de producciones en Hollywood. A pocos meses del estreno, aún no se ha informado de ningún cambio de calendario.

La tercera temporada

Con el estreno de la segunda temporada en la cuerda floja, ya se ha confirmado que una tercera está en marcha. Según Variety, Jon Favreau lleva tiempo trabajando en la tercera etapa de 'The Mandalorian', tanto en lo que respecta a guión como en lo que atañe a los departamentos de arte y diseño de producción, con la idea de ponerse a rodar en cuanto se reactive la industria tras la pandemia de COVID-19.