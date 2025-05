The Weeknd confiesa qué fue mal con 'The Idol': "Cuando vas contra tus instintos puede ser blasfemia"

Creo que muchos tuvimos un trauma colectivo con el estreno de 'The Idol', la controvertida serie de HBO que juntaba a Sam Levinson ('Euphoria') con Abel Tesfaye, aka The Weeknd. Un proyecto que se estrenó finalmente en 2023 tras varias reescrituras y una reformulación completa.

Fue un absoluto fracaso, tanto de público como a ojos de la crítica, que no dudó en destrozar la serie. Algo que «tiene mucho sentido», reconoció el propio Tesfaye en un reciente reportaje de The Guardian. El músico, que está presentando su nueva película, 'Hurry Up Tomorrow' ha querido valorar qué fue mal con su serie.

Para Tesfaye una de las claves para este fracaso viene ya desde el momento en el que el proyecto viró de formato: de película a miniserie pandemia mediante y finalmente algo de cinco partes... sin final. «Hubiera estado bien si tuviese presentación, nudo y desenlace. Simplemente acabó a la mitad».

Ídolo a medio hacer

En este sentido, el músico dice que el objetivo se convirtió en sacar lo que fuera:

«A la gente le importaba, seguro. Pero creo que llegó al punto donde todos estaban intentando llegar a la línea de meta. No puedes forzar las cosas, simplemente dejar que salgan como salgan, incluso si están a medio hacer.»

Por otro lado, Tesfaye también asegura que otro problema es que había «demasiados jefes para tan pocos indios», pero todos querían que funcionase a pesar de que consideraban que no estaban haciéndolo bien:

«Nuestros instintos son que... es Dios hablándonos: "Esto no está bien". Cuando vas contra tus instintos puede ser blasfemia. ¡De verdad! Y lo pagas. Con Idol, nuestros instintos fueron "Esto no está bien" pero queríamos que funcionase.»

