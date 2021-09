Telecinco quiere hundir a 'Pasapalabra': la cadena "adelanta" su prime time ante la decadencia de 'Sálvame'

Con la llegada de la temporada nueva, se avecinan grandes cambios y siempre hay alguna cadena con el propósito de adelantar el prime time. Y este año ha sido Telecinco la que ha anunciado que desde este martes 14, adelanta sus contenidos estrella a las 20:00.

Sí, habéis leído bien. A las 20:00 Telecinco empezará su prime time... pero esto tiene trampa. Por lo menos un poco, porque la cadena se ha dado por vencida con su "Access prime time", formado este verano por 'Alta Tensión'. El concurso, presentado en esta nueva versión por Christian Gálvez, pasa a emitirse en los mediodías de Cuatro.

Así, a las 20:00 comenzaría el programa del prime time de turno. En este caso, el martes sería 'Secret Story: Cuenta atrás' presentado por Carlos Sobera. El programa sufriría a las 21:00 una interrupción para emitir el 'Informativos Telecinco' de Pedro Piqueras para volver tras la finalización del espacio noticiero, compitiendo así con 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Objetivo: el rosco

Una opción experimental que no sé hasta qué punto logrará funcionar. Ya no me preocupa el cuánta gente se conectará a las 20 para el reality/programa de turno de Telecinco sino también cuánta audiencia logrará retener. Hablando de eso, recordemos que desde hace meses, Kantar contabiliza los programas "troceados" como uno solo, para que no se den esas picarescas de los "adelantos".

Lo que no tiene pinta es que este "adelantamiento" de su Prime Time implique que los programas terminen antes, que es el caballo de batalla de todas las cadenas generalistas. No sé ya cuántas veces hemos hablado de propuestas como la de TVE, que quedan en saco roto cuando 'MasterChef' no logra durar menos de dos horas y media.

La cadena no ha aclarado exactamente qué nos encontraremos en ese hueco de las 20:00, pero la posibilidad de colar ahí la tira diaria del reality de turno (tenemos también a las Tentaciones) es bastante factible. Si bien en el caso de los realities (incluso de 'Got Talent') no hay una dificultad a la hora de generar un programa previo, la duda entra con qué hará cuando toque esa noche emisión de series ('El pueblo', por ejemplo).

Por otro lado, la decisión viene motivada por la urgencia de un revulsivo en sus tardes. Ya no es que la competencia contra 'Pasapalabra' les esté dando muchos dolores de cabeza, es que 'Sálvame' se ha visto muy perjudicada por toda la estrategia de las tardes de Antena 3 con esa mezcla de concursos y series.

Ganar la tarde, ganar el día

El estreno de 'Tierra amarga', la serie turca, resultó una buena estocada a 'Sálvame' que lleva todo el verano a la deriva. Entre la escasez de temas (lógico en esta época del año) y el cansancio de los colaboradores, el programa se nota quemado. Algo normal teniendo en cuenta que son cinco horas diarias más los Deluxes (uno o dos a la semana).

La máquina se ha visto resentida y la audiencia acaba en pastos más frescos. Si bien en agosto ha seguido ganando Telecinco la franja de tarde (de 17:00 a 20:30), Antena 3 anda bastante cerca.

Y luego está el factor 'Pasapalabra'. Su pérdida fue una herida de la que no ha sabido recuperarse y eso que oportunidades de competir directamente contra el concurso con otro concurso no les ha faltado. Vale que 'El tirón' no terminase de tirar, pero quizás 'Alta tensión' merecía su oportunidad en ese hueco sobre todo viendo que 'Sálvame' no daba más de sí en su última hora.

Así que este movimiento suena más a intentar ganar la tarde que a revolucionar la plantilla de horarios por la que se rige la televisión en España. Porque recordemos que de poco sirve adelantar el prime time si va a terminar a la misma hora y que, a bote pronto, solo van a por una audiencia que ya tienen esperando que respondan a la llamada vespertina.