Esta Navidad Jim Jarmusch convierte a Cate Blanchett y Adam Driver en familia. 'Father Mother Sister Brother' muestra su melancólico tráiler

Después de varios años lejos de las cámaras, Jim Jarmusch vuelve a la gran pantalla esta temporada navideña con 'Father Mother Sister Brother', una antología que reúne a algunos de sus grandes colaboradores. La película, compuesta por tres historias ambientadas en Nueva Jersey, Dublín y París, explora las relaciones entre hijos adultos y sus padres, con un reparto de lujo encabezado por Adam Driver, Cate Blanchett, Tom Waits, Charlotte Rampling, Mayim Bialik y Vicky Krieps. Escrita y dirigida por el propio Jarmusch, la película promete traer de vuelta ese tono contemplativo y profundamente emocional que siempre ha caracterizado a su cine.

Regreso a lo grande

'Father Mother Sister Brother' se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2025, donde fue recibida con mucho entusiasmo y donde terminó alzándose con el León de Oro a la Mejor película. En ella, y siendo fiel a su estilo, Jarmusch convierte la aparente sencillez en una reflexión sobre la familia, la distancia emocional y las oportunidades perdidas.

En las tres historias, los personajes -hijos que intentan reconectar con sus padres después de años de silencio- se enfrentan al paso del tiempo y a las heridas que nunca terminaron de cerrarse. De esta forma, la película plantea preguntas universales sobre la empatía, la reconciliación y el perdón, sin ofrecer respuestas fáciles ni sentimentalismos. A través de sus silencios, Jarmusch sugiere que incluso los vínculos más deteriorados pueden contener una forma de redención.

Todo apunta a que 'Father Mother Sister Brother' será uno de los estrenos más sensibles y personales de la temporada, confirmando que, aunque Jarmusch ruede pocas películas, cada vez que lo hace demuestra que la espera merece la pena. La podremos ver a partir del 24 de diciembre en cines.

