Gizmo ha vuelto, y sigue tan adorable como siempre: Max promete una aventura animada a la altura de la saga con el encantador tráiler de 'Gremlins: Secrets of the Mogwai'

Ya han pasado la friolera de cuatro años desde que conocimos la noticia de que la gente de Warner Bros. y Amblin Television habían unido fuerzas para dar forma a una serie de animación que nos devolvería al entrañable universo de 'Gremlins' bajo el título de 'Secrets of the Mogwai'. Pues bien, tras una larga espera, al fin hemos podido echar un vistazo a su primer tráiler, y la cosa no pinta nada mal...

Gizmo, te echábamos de menos

Como podéis ver sobre estas líneas, el show animado servirá de precuela a la 'Gremlins' original de 1984 y nos contará la historia de origen de Gizmo —que sigue siendo adorable— mientras nos transporta a la Shanghai de los años 20 para acompañar a un joven llamado Sam Wing; todo ello en una aventura que promete una buena dosis de acción y folclore chino.

El avance de 'Gremlins: Secrets of the Mogwai' ha sido una de las muchas —muchísimas— novedades que ha presentado WarnerMedia durante la puesta de largo de Max, el rebranding de la plataforma de streaming HBO Max, en la que se han visto tráilers de la nueva 'True Detective', 'El Pingüino', 'The Regime' o 'The Sympathizer'.

La serie, creada por Tze Chun y protagonizada por Izaac Wang, Ming-Na Wen, B.D. Wong, James Hong, Matthew Rhys y Sandra Oh —entre otros— llegará a Max el próximo 23 de mayo.

