El impresionante nuevo tráiler de 'Suspiria' promete un remake a la altura del clásico de Dario Argento

Cuando se anunció que 'Suspiria', el brillante clásico del terror italiano estrenado en 1977 y dirigido por el único e irrepetible Dario Argento, tendría un remake, fuimos muchos los que arqueamos una ceja en un gesto de desconfianza y escepticismo frente a un proyecto que parecía tan innecesario como condenado al fracaso.

Poco a poco, el director Luca Guadagnino —que nos enamoró con su maravillosa 'Call Me by Your Name'— ha ido disipando los temores gracias a algunos rumores —que incluyen a un Quentin Tarantino entusiasmado con el filme— y a las primeras filtraciones de material promocional de la nueva 'Suspiria', que culminan con el impresionante tráiler que podéis ver a continuación. Atención, porque parece que estamos ante algo grande.

Lo más atractivo de este remake de 'Suspiria' es que, según apunta el tráiler, Guadagnino ha decidido desmarcarse del original para aportar su visión, tono y estilo al relato, evitando la fotocopia desalmada en la que se convierten algunas versiones actualizadas de clásicos de toda naturaleza. Además, el italiano se ha rodeado de un reparto de primera categoría, que incluye a nombres como Dakota Johnson, Chloë Moretz, Mia Goth e, incluso, Jessica Harper —protagonista de la cinta de Argento—.

Por el momento, y con las expectativas por las nubes a espera de que llegue el próximo 2 de noviembre —fecha del estreno internacional de 'Suspiria'—, os dejamos con los nuevos pósters de personajes de una película que, salvo sorpresa, puede convertirse en la gran revelación del terror de este 2018 por encima incluso de la fantástica 'Hereditary'.