King Kong gobierna el tráiler de 'Monarch: El legado de los monstruos'. La temporada 2 de la magnífica serie de Apple TV por fin tiene fecha de estreno

Se están tomando las cosas con ligera calma con esta serie y, la verdad, si la calidad se asemeja al de la primera temporada por mí que se tomen todo el tiempo que quieran. Apple TV ha desvelado el primer tráiler de la segunda temporada de 'Monarch: El legado de los monstruos', cuyo primer episodio se estrenará el 27 de febrero de 2026.

Una temporada en la que, tal como vimos al final de la anterior, tendrá mucho que ver cierto gigantesco simio después de que nuestros protagonistas acabasen en las instalaciones de APEX en Isla Calavera. Sí. Tras una temporada primera centrada más en Godzilla, aquí vamos a por King Kong.

Entre titanes y kaijus

Según la sinopsis oficial:

La segunda entrega continuará con el destino de Monarch —y del mundo— en juego. La saga revela secretos enterrados que reúnen a nuestros héroes (y villanos) en la Isla Calavera de Kong, así como en un nuevo y misterioso pueblo donde un Titán mítico emerge del mar. Los efectos del pasado generan repercusiones en el presente, difuminando los límites entre familia, amigos y enemigos, todo mientras se cierne la amenaza de un evento titánico.

Como sabéis, la historia de 'Monarch: el legado de los monstruos' se expande entre pasado y presente en una saga que abarca más de medio siglo, sirviendo tanto de precuela como de "entrecuela". La parte del "presente" comenzó en 2015, es decir, tras los eventos de 'Godzilla' mientras que en la segunda temporada nos lleva a 2017 es decir, todavía antes de los eventos de 'Godzilla: Rey de los monstruos'.

Protagonizada por Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm, esta temporada 2 constará de 10 episodios. En esta ocasión será Chris Black quien se encarga de las labores de showrunner de una serie que cocreó junto a Matt Fraction.

