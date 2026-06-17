La precuela directa de 'Star Trek' pone rumbo hacia los 60 años de la franquicia de ciencia ficción. Tráiler de la temporada 4 de 'Strange New Worlds'

En septiembre de 1966 la cadena norteamericana NBC estrenaba el primer episodio de 'Star Trek', inaugurando así una de las franquicias de ciencia ficción más icónicas del audiovisual. En lo que se preparan para el 60º aniversario de este debut, Paramount y SkyShowtime han desvelado el tráiler oficial de la penúltima temporada de su precuela directa.

El 24 de julio, día siguiente que en Estados Unidos, podremos ver en España el primer episodio de la temporada 4 de 'Star Trek: Strange New Worlds', serie que durante dos meses (10 episodios) promete deleitarnos con las nuevas aventuras del capitán Pike, Spock, Número Uno y el resto de la tripulación de la Enterprise antes de la llegada de Kirk.

Extraños nuevos rumbos

Una nueva temporada cuyo tráiler tampoco desvela nada especial pero con el que entran ganas de montarse de nuevo con la tripulación en lo que, según la sinopsis, deben «luchar contra sus propios demonios y hacer frente a amenazas externas, además de conocer a extravagantes personajes, reencontrarse con rostros familiares y plantar cara a aterradores alienígenas. A pesar de los peligros, todos lucharán por alcanzar un futuro brillante y lleno de esperanza.»

La cuarta temporada está protagonizada por Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun y Martin Quinn. Además, cuenta con la participación de Carol Kane y Paul Wesley como estrellas invitadas.

Recordemos que estamos ante la penúltima temporada de 'Strange New Worlds' ya que la serie tiene marcado su final en la ya confirmada quinta entrega. Esto, de paso, marcará el final de una era en la franquicia ya que no hay planes concretos o, mejor dicho, con perspectivas de producción, de nuevas series o películas más allá de 2027. Ese año termina tanto esta como la cancelada 'Academia de la Flota estelar', siguiendo a la posible salida de Alex Kurtzman como productor jefe.

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