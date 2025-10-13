El primer e inaudito tráiler de 'Wonder Man' mezcla Marvel con 'The Studio' y trae de vuelta a uno de los personajes más míticos del UCM

Durante meses ha sido la gran desconocida de las series Marvel: todos sabíamos que iba a llegar en un momento u otro, pero a todo el mundo parecía darle lo mismo eso de 'Wonder Man'. Con un futuro que ya perfila la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again' y 'Tu amigo y vecino Spider-man' o la esperada 'Vision Quest', esta parecía el patito feo de la franquicia... hasta que hemos podido ver el tráiler y comprobar que quizá la hemos menospreciado injustamente.

Wonder over yonder

Aunque originalmente se dijo que se estrenaría en diciembre, en Disney+ han preferido regatear la marabunta de estrenos de final de año y la han colocado en una fecha donde realmente puede destacar, el 27 de enero. Será allí cuando nos encontremos con Simon Williams, un actor de segunda que quiere, como sea, conseguir el papel protagonista en el remake de 'Wonder Man', una película de superhéroes que adoraba de niño. Exacto: la serie va a ser un paraíso meta y una continua referencia al estado actual del género.

De hecho, la única referencia que vemos en el tráiler al universo compartido es la aparición de Trevor Slattery, el actor que hizo de un falso Mandarín en 'Iron Man 3' y recuperado después en 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'. No es casualidad: su director, Destin Daniel Cretton, no solo ha co-creado la serie, sino que también ha dirigido el primer episodio. Es de suponer que en un momento dado de los 8 episodios la serie dará un giro a la clásica trama superheroica, pero, francamente, ojalá no sea así.

Hay quien lleva ya un buen tiempo dejando caer que este es el secreto mejor guardado de Marvel y una serie que, por fin, va a sorprender a todo el mundo. Veremos si esta mezcla de superhéroes y 'The Studio' acaba por enamorar a las masas o el hecho de que se estrene más de un año y medio después de su rodaje es indicativo de problemas. Crucemos los dedos.

