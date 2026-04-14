El primer tráiler de 'La casa de la pradera' nos da todo un abrazo. El reboot de Netflix promete un golpe de ternura y emoción

Marcad en los calendarios el 9 de julio porque ese es el día en el que Netflix estrenará una de las series más esperadas de este 2026. O, al menos, en cuanto a revivals/reboots se refiere (y eso que no han sido pocos). Netflix acaba de lanzar el primer tráiler de 'La casa de la pradera' (Little House on the Prairie) y promete darnos el abrazo que necesitamos este verano.

Y es que cuando desde Netflix decían no hace mucho que esta serie iba a ser de sofá y lugar calentito en la televisión no iban en broma. Al menos por lo que se puede ver en este pequeño adelanto en la que nos presentan a los Ingalls a través de los ojos de Laura (Alice Halsey).

Luke Bracey como Pa, Crosby Fitzgerald como Ma y Skywalker Hughes como Mary conforman la familia junto a Halsey en lo que dejan su hogar de Wisconsin en busca de un nuevo hogar con una perspectiva del futuro bastante incierta.

Abrazados

De hecho, ya los veremos en la famosa pradera, al menos eso asegura la showrunner Rebecca Sonnenshine. La guionista, además, habla que en el centro de todo está la historia de una familia:

«Esta serie es una historia de amor sobre una familia. Son una familia con la que quieres estar, a la que quieres conocer, con la quieres pasar el tiempo. Eso está en la médula de lo que es La casa de la pradera: un familia que cuidan los unos a los otros, que se cuentan historias entre ellos, que cuentan historias sobre ellos.»

Por cierto, la serie ya está renovada por una temporada 2.

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