La secuela de una de las mejores películas de acción del siglo promete ser aún más salvaje que su predecesora. Brutal tráiler de 'Sisu: Camino a la venganza'

La edición 2022 del Festival de Sitges me regaló una de esas proyecciones difíciles de olvidar que, una vez cerrado el certamen, se tradujo en su justa ganadora a la mejor película de la edición. Su cóctel de violencia explícita, su héroe parco en palabras pero sobrado de carisma y su sentido de la comedia visual que parece extraído de un episodio perdido y para adultos de los Looney Tunes convirtieron a 'Sisu' en uno de esos títulos de culto instantáneo para unos muy cafeteros que estamos de enhorabuena.

Carnicería a la finlandesa

Si digo esto es porque tres años después acaba de lanzarse el tráiler de una secuela subtitulada 'Camino a la venganza' que, personalmente, no tenía en el radar y que me acaba de dar una tremenda alegría. Y es que en un par de minutos, el avance saca la artillería pesada —literalmente— y nos sirve en bandeja de plata un aperitivo en el que la sangre, las físicas imposibles y la intensidad marca de la casa parecen llegar hipervitaminadas respecto a su predecesora.

Jalmari Helander, máximo responsable de la cinta original y de la divertidísima 'Rare Exports' —que también se hizo con el premio gordo en Sitges en su día— vuelve a ponerse tras las cámaras para dirigir a la suerte de Rambo finés de Jorma Tommila y a un Stephen Lang tan imponente como de costumbre que hará las veces de villano en una continuación que parece apuntar al "más grande y mejor" como leitmotiv.

En lo que respecta a su historia, la sinopsis oficial reza lo siguiente:

"Al regresar a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada durante la guerra, «el hombre que se niega a morir» la desmantela, la carga en un camión y se propone reconstruirla en un lugar seguro en honor a ellos. Cuando el comandante del Ejército Rojo, que mató a su familia, regresa empeñado en terminar el trabajo, se produce una implacable y espectacular persecución a través del país, una lucha a muerte llena de escenas de acción increíbles e ingeniosas".

'Sisu: Camino a la venganza' se estrenará en nuestros cines el próximo 21 de noviembre. Con un poquito de suerte podremos verla por anticipado en un Sitges 2025 que ya ha anunciado unas cuantas películas y que está perfilando una selección más que notable.

