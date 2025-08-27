HOY SE HABLA DE

La secuela de una de las mejores películas de acción del siglo promete ser aún más salvaje que su predecesora. Brutal tráiler de 'Sisu: Camino a la venganza'

La ganadora de Sitges 2022 vuelve a la carga con una continuación que promete jugar la carta del "más y mejor"

Sisu Road To Revenge
La edición 2022 del Festival de Sitges me regaló una de esas proyecciones difíciles de olvidar que, una vez cerrado el certamen, se tradujo en su justa ganadora a la mejor película de la edición. Su cóctel de violencia explícita, su héroe parco en palabras pero sobrado de carisma y su sentido de la comedia visual que parece extraído de un episodio perdido y para adultos de los Looney Tunes convirtieron a 'Sisu' en uno de esos títulos de culto instantáneo para unos muy cafeteros que estamos de enhorabuena.

Carnicería a la finlandesa

Si digo esto es porque tres años después acaba de lanzarse el tráiler de una secuela subtitulada 'Camino a la venganza' que, personalmente, no tenía en el radar y que me acaba de dar una tremenda alegría. Y es que en un par de minutos, el avance saca la artillería pesada —literalmente— y nos sirve en bandeja de plata un aperitivo en el que la sangre, las físicas imposibles y la intensidad marca de la casa parecen llegar hipervitaminadas respecto a su predecesora.

Jalmari Helander, máximo responsable de la cinta original y de la divertidísima 'Rare Exports' —que también se hizo con el premio gordo en Sitges en su día— vuelve a ponerse tras las cámaras para dirigir a la suerte de Rambo finés de Jorma Tommila y a un Stephen Lang tan imponente como de costumbre que hará las veces de villano en una continuación que parece apuntar al "más grande y mejor" como leitmotiv.

Sitges 2022: toda la magia del Festival ha regresado en una edición cargada de gran cine, sorpresas y sabor a antigua normalidad
En Espinof
Sitges 2022: toda la magia del Festival ha regresado en una edición cargada de gran cine, sorpresas y sabor a antigua normalidad

En lo que respecta a su historia, la sinopsis oficial reza lo siguiente:

"Al regresar a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada durante la guerra, «el hombre que se niega a morir» la desmantela, la carga en un camión y se propone reconstruirla en un lugar seguro en honor a ellos. Cuando el comandante del Ejército Rojo, que mató a su familia, regresa empeñado en terminar el trabajo, se produce una implacable y espectacular persecución a través del país, una lucha a muerte llena de escenas de acción increíbles e ingeniosas".

'Sisu: Camino a la venganza' se estrenará en nuestros cines el próximo 21 de noviembre. Con un poquito de suerte podremos verla por anticipado en un Sitges 2025 que ya ha anunciado unas cuantas películas y que está perfilando una selección más que notable.

