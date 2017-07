Tráiler de 'The Tick': Amazon trae de vuelta al superhéroe más cutre y paródico de la televisión

Ha pasado ya casi un año desde que Amazon estrenó el piloto de 'The Tick' -que se traduciría como 'La Garrapata'-, una peculiar parodia de los relatos de superhéroes basada en el cómic creado por Ben Edlund. La compañía no tardó demasiado en dar luz verde a la primera temporada, la cual finalmente se estrenará el próximo 25 de agosto. Mientras tanto, ya podemos hincarle el diente a su llamativo tráiler.

En 'The Tick' conoceremos al superhéroe del título y a su nuevo contable y secuaz Arthur Everest, los cuales tendrán que hacer frente a un temible supervillano. La premisa es bien sencilla, pero lo que va a marcar el interés de la serie va a residir en su humor, ya que tanto el cómic original como su adaptación televisiva de los años noventa y la que se hizo en imagen real en 2001 fueron por ahí, las dos primeras con éxito, mientras que de la tercera apenas se llegaron a hacer nueve episodios.

En esta ocasión es Peter Serafinowicz quien se convierte en The Tick -en la versión de 2001 contaba con el rostro de Patrick Warburton-, mientras que Griffin Newman será Arthur. El reparto principal de la serie se completa con Valorie Curry, Brendan Hines, Jackie Earle y Yara Martinez. Por su parte, Edlund también ejerce como showrunner, pues no nos olvidemos de que a lo largo de los años ha trabajado en series como 'Firefly' o 'Sobrenatural' ('Supernatural'), amén de ser uno de los guionistas de 'Titan A.E.'.

La mala noticia es que Amazon ha decidido dividir en dos tandas la primera temporada de 'The Tick', por lo que el 25 de agosto solamente lanzará seis de los doce episodios. El resto se estrenarán en una fecha aún por determinar de 2018. Esperemos que no sea una táctica para ver si funciona la serie y luego dejarnos a medias si no la sigue suficiene gente...

PD: Por cierto, Amazon también anunció que concedía primera temporada a 'Jean-Claude Van Johnson' al mismo tiempo que 'The Tick', pero aún nada se sabe sobre cuándo podremos ver nuevos episodios de la serie liderada por Jean-Claude Van Damme.