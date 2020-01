Tráiler de 'Mythic Quest: Raven's Banquet', la nueva serie gamer del creador de 'It's Alway Sunny in Philadelphia' para Apple TV+

Aunque el catálogo de Apple está pasando algo desapercibido, tengo algo de ganas de ver 'Mythic Quest: Raven's Banquet' (originalmente conocida solo como 'Mythic Quest'), su nueva comedia cuyo divertido tráiler ha publicado la compañia de Cupertino.

Hay dos cosas que, al menos para mí, me venden la serie: creación de videojuegos y responsables de 'Colgados en Filadelfia' ('It's Always Sunny in Philadelphia'). Y es que la plantilla de guionistas sale de la genial comedia de FX, incluyendo al creador y protagonista Rob McElhenney, que también protagoniza esta comedia.

'Mythic Quest' se cuela en los entresijos del estudio responsable de uno de los más grandes y ambiciosos MMORPG, con un equipo creativo lleno de egos, sobre todo el de su responsable, Ian Grimm (McElhenney). En el reparto también nos encontramos a F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim y David Hornsby.

En el guion nos encontramos con el propio McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz. Apple TV+ tiene el estreno planificado para el próximo 7 de febrero. Hay que reconocer que, aunque no hayan producido todavía ningún bombazo, la mayoría de series de Apple TV+ suenan bien sobre el papel para luego tener un irregular resultado. Y, en esta ocasión, espero que lo que veamos en pantalla se corresponda.