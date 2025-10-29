La amistad rota entre Frankie Muniz y Hillary Duff por culpa de su madre y el rodaje de 'Superagente Cody Banks'. "No hemos vuelto a hablar en 23 años"

Aunque ahora cueste creerlo (porque le tenemos un poco perdido), Frankie Muniz fue una estrella en la primera mitad de los 2000. No solo conquistó el mundo por sorpresa con 'Malcolm in the middle', sino que, además, Hollywood le acogió como el nuevo niño prodigio e hizo éxitos como 'Gordo mentiroso' (que, por cierto, tiene una secuela de 2017 de la que nadie ha hablado nunca) o 'Superagente Cody Banks', donde compartía reparto con su amiga de la época, Hilary Duff. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece.

Le pilló en el medio de todo

En el podcast de Joe Vulpis, Muniz ha confesado que lleva 23 años sin hablar con su ex-amiga Duff, desde el estreno de 'Superagente Cody Banks'. Y no fue culpa de la actriz, sino, precisamente, de su madre, que fue a sus espaldas durante el rodaje de un cameo del actor en 'Lizzie McGuire': "Nos hicimos muy, muy buenos amigos. Tuvimos una relación realmente buena durante mucho tiempo. Estaba en el set de 'Lizzie McGuire', en el camerino de Hilary, y su madre estaba ahí. Su madre me preguntó '¿Sabes qué vas a hacer este verano?', y le dije 'Ah, voy a rodar una película donde hago una especie de James Bond junior'". Craso error.

Por aquel entonces, el equipo de la película ya había mostrado interés por una compañera femenina, Kristin Kreuk (salida de 'Smallville'), y Muniz estaba convencido de que estaba todo cerrado... hasta que, a la mañana siguiente, se encontró con una sorpresa: la madre de Duff le informó de que su hija había tomado el papel por la fuerza.

Su madre me dijo "¿Sabes qué? Parece que vamos a pasar el verano juntos, va a hacer 'Cody Banks' contigo, firmaron el contrato ayer por la noche". Yo estaba en shock y recuerdo que pensé "¿La película de la que no sabías nada hasta ayer?".

Obviamente, lo que pasó es que la madre de Duff hizo llamadas aquí y allá y convenció al equipo de la película de que era lo mejor. Ellos, viendo la buena relación entre los actores, dieron por hecho que a Muniz le parecía bien. No era el caso. "No hace falta ni que lo diga, no me gustó. Y no porque no quisiera que fuera Hilary. No sé cuánto quiero decir. Estoy intentando pensar porque ya he dicho demasiado".

Y ese fue el final de la amistad: "Me ponía muy triste cuando la madre de Hilary iba al rodaje... Y no he hablado con Hilary desde el último día. Ni una palabra desde entonces. Esa es la verdad, nadie conoce mi historia con Hilary Duff". A pesar de estas décadas sin dirigirse la palabra, Muniz está dispuesto a hacer las paces: "Me arrepiento de no seguir siendo amigos porque tuve una buena amistad con ella durante mucho tiempo, y dejé que su madre... Me cabrea. Me encantaría hablar con ella, incluso sobre esto, porque estoy seguro de que no sabe que nada de esto ha pasado". ¿Se viene reencuentro?

