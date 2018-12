Darren Criss no interpretará más homosexuales: "No quiero ser otro hetero quitándole el papel a un hombre gay"

La carrera de Darren Criss ha estado marcada hasta la fecha por dar vida a personajes homosexuales en producciones como las series 'Glee' o 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace', por la cual fue recompensado con un Emmy, o por participar en Broadway en 'Hedwig and the Angry Inch'. Sin embargo, él es heterosexual y ha afirmado que no volverá a interpretar a ningún personaje LGBTQ.

Vivimos tiempos de cambio en Hollywood y ya no está tan bien visto que un intérprete heterosexual se haga con papeles LGBTQ. No nos queda lejos el caso de Scarlett Johansson en 'Rub & Tug' y seguro que irán saltando más con el paso del tiempo. Criss ha querido asegurarse de no protagonizar ninguna de estas polémicas y ha explicado de una forma bastante sencilla qué le ha llevado a tomar esta decisión:

Quiero asegurarme de que no seré otro chico heterosexual quitándole el papel a un hombre gay

Criss ha aclarado que está encantado con la oportunidad de haber dado vida a personajes LGBTQ hasta ahora, ya que fue "una experiencia dramática y maravillosa de forma inherente. Están hechos para gente muy absorbente e interesante.". No obstante, ha aclarado que ya no se sentiría cómodo aceptando papeles de esas características y que es una pena que así sea.

Por mi parte, no logro ver el problema en que haya actores heterosexuaes dando vida a personajes LGBTQ más allá de que muchos actores LGBTQ probablemente no tendrán más opciones en su agenda, que no todo van a ser casos como el de, por mencionar uno -y es que tampoco hay tantos-, Neil Patrick Harris.

Vía | Deadline