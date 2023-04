"No estaba muy feliz con lo que le pasó". Michael Shannon confiesa que no habría regresado como Zod en 'The Flash' sin el beneplácito de Zack Snyder

Sé que no es una opinión muy popular pero, siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, siento la imperiosa necesidad de recordar lo fantástica que es 'El hombre de acero' de Zack Snyder. Los motivos que la convierten en una de las mejores películas de superhéroes de la historia son de lo más variopintos, pero no cabe duda de que uno de ellos es el papelón de Michael Shannon como el temible General Zod.

Por suerte, después de que el bueno de Kal-El le partiese el cuello en una de las escenas más controvertidas del largometraje, lo que disfrutamos del villano de la función tendremos una nueva oportunidad de verle en la gran pantalla en la flamante 'The Flash' de Andy Muschietti. Pero esto sólo ha sido posible gracias al beneplácito de Snyder.

Vuelve el generalísimo

Según contó Shannon durante una entrevista en el podcast Bingeworthy, tenía sus dudas en regresar para dar vida de nuevo al tirano kryptoniano, ya que no quedó muy contento con el destino del SnyderVerse y cómo se trató al bueno de Zack tras la infame 'Liga de la justicia' estrenada en cines.

"Estaba indeciso porque no estaba muy feliz con lo que le pasó a Zack Snyder en todo este asunto. Y adoro a Zack. El hecho de que me pidiera interpretar ese papel es, probablemente, la mayor sorpresa de mi carrera. Casi parecía una broma. Estaba en plan, ¿me estás vacilando, verdad?"

Por suerte, el cineasta dio su bendición al actor, quien terminó disfrutando mucho de su colaboración con Andy Muschietti en la cinta del Velocista escarlata.

"Pero hablé con Andy [Muschietti] sobre ello, me gustó Andy, y le dije, 'Andy, mira, quiero tener la bendición de Zack porque no me parece correcto sin ella'. Y Zack fue muy comprensivo. Me dio su bendición y fui a hacerlo. También me encantó Andy. Me encantó trabajar con él. Los dos son tío súper creativos. Andy es un artista increíble. Dibujaba cuando estaba sentado hablando con él, yo miraba y le decía, 'Oye, ¿me lo puedo quedar?', y él me decía, '¡Claro!', y lo firmaba y me lo daba".

Eso sí, no esperéis ver a un Zod como el de 'El hombre de acero' en 'The Flash'. Shannon ya ha dejado caer que no tendrá un desarrollo demasiado complejo o detallado, teniendo parte de la culpa de ello el caos multiversal de la película.

"Pero, ya sabes, es muy diferente, con este tipo de situaciones multiversales. La historia está mucho más dispersas, y siento que principalmente existo en 'The Flash' como un obstáculo o un problema, mientras que en 'El hombre de acero' era más una historia. 'The Flash', definitivamente, gira entorno a Flash, como debería ser. Así que no está tan detallado".

Personalmente, tengo mis dudas sobre el filme protagonizado por Ezra Miller, y las palabras de Michael Shannon, sumadas a su último tráiler, no me han ayudado a disiparlas. Aunque, llegados a este punto, mientras no sea una fiesta de fanservice pocho como 'Spider-Man: No Way Home' me daré por satisfecho. El 16 de junio saldré de dudas.

