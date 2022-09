"Películas como 'Aquaman' son trabajos de payaso": Yahya Abdul-Mateen II compara su labor en la cinta de superhéroes con otros títulos de prestigio

No cabe duda de que Yahya Abdul-Mateen II se está ganando a pulso —si es que no la tiene ya— la etiqueta que le catalogaría como uno de los actores del momento. Además de haber ganado un merecido Emmy por su impecable trabajo en la 'Watchmen' de Damon Lindelof, está desarrollando una carrera de lo más variopinta que coquetea con diferentes géneros y tonos.

¡Entretenme, payaso! (Que diría Ignatius)

En su lista de créditos hay series como 'El cuento de la criada', largometrajes de terror en clave racial como la 'Nosotros' de Jordan Peele o la 'Candyman' de Nia DaCosta, títulos de prestigio como 'El juicio de los 7 de Chicago' de Aaron Sorkin o blockbusters cargados de acción como 'Matrix Resurrections' y la electrizante 'Ambulance' de Michael Bay.

Pero, como todo intérprete hollywoodiense de primera línea, Abdul-Mateen II también ha tenido su escarceo con el cine de superhéroes, en el que ha interpretado al villano Black Manta en 'Aquaman' y en su próxima secuela 'Aquaman and the Lost Kingdom'; un tipo de roles que no duda en calificar de "trabajos de payaso".

Así lo explicó en una entrevista con el medio Vulture:

"Todo debería girar en torno a alcanzar la autenticidad, pero a veces tienes que ser consciente de en qué película o género estás. Algo como 'Aquaman', eso es trabajo de payaso. 'Aquaman' no es 'El juicio de los 7 de Chicago'. No tienes que creerte tan importante".

"Para sobrevivir [como actor] y hacerlo bien, tienes que jugar a ese juego y ser astuto cuando quieres sorprender al público, al director o a ti mismo con un un poco de 'Guau, no esperaba ver algo chejoviano o a August Wilson en Aquaman, pero lo hice'."

Pese a lo incendiario de la frase, Yahya Abdu-Mateen II deja entrever cierta humildad al señalar que la clave está en ser consciente de tu oficio y en no creer que se está por encima de un papel o un tipo de producción. Eso sí, por si acaso, su siguiente trabajo dejará el mundo comiquero a un lado y le llevará a Broadway para participar en 'Topdog/Underdog', la obra de Suzan-Lori ganadora del Pulitzer.