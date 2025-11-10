Puede que su nombre no te suene, pero este joven actor ha conseguido un récord en taquilla que hasta ahora solo tenía Jim Carrey

En 1994 Jim Carrey se consagraba como el actor de comedia favorito del público. Era el estreno de no una, no dos, sino tres películas que lo petarían en taquilla. Empezando por 'Ace Ventura', seguido por 'La máscara', y terminando con 'Dos tontos muy tontos', Carrey conseguía algo que ninguna estrella de Hollywood había conseguido hasta el momento: tener una racha de tres números uno en taquilla en un solo año.

Han tenido que pasar 31 años para que alguien iguale el récord. Este 2025, uno de los mayores éxitos de animación reconvertida a live-action ha sido 'Cómo entregar a tu dragón', una recreación fidedigna al estilo de los remake Disney que ha acumulado más de 600 millones en taquilla. Otro taquillazo ha sido 'Black Phone 2', la vuelta de Derrickson a su refrescante propuesta de terror tipo hombre del saco. Más recientemente, el romance adolescente 'A pesar de ti' se ha llevado otro número 1 en la taquilla americana.

Esas tres películas tienen en común un nombre relativamente desconocido: Mason Thames. El actor, de tan solo 18 años, lleva una carrera corta que comienza a finales de la pasada década. En 2019 hace un pequeño papel en 'Para toda la humanidad'. En 2021 entró en el radar de Scott Derrickson, co-protagonizando la exitosa primera película de 'Black Phone'. 2025 ha sido su año más prolífico hasta la fecha, con cuatro estrenos de los cuales tres le han permitido obtener este récord.

Es un récord que nos recuerda, eso sí, el cambio filosófico que ha tenido la taquilla en los últimos tiempos. Cuando Carrey lo consiguió, era fácil suponer que el común denominador de los éxitos era él. Películas como 'Ace Ventura' o 'Dos tontos muy tontos' parecían especialmente manufacturadas para que él las protagonizase. Era la definición tradicional del star system. El público conectaba con su tipo de humor específico y llenaba las salas.

En el caso de Thames, su talento como actor parece más o menos tangencial en un éxito que tiene mucho que ver con la potencia de las IPs que les dan vida. 'Como entrenar a tu dragón' ya era una de las sagas de animación más populares del panorama. 'Black Phone 2' era la esperada y dilatada secuela de un bombazo de terror, y 'A pesar de tí' es un romance que viene de Colleen Hoover, la misma autora que ya arrastraba una gran base de fans el año pasado con el estreno de 'Romper el círculo', la primera adaptación de su bibliografía que fue otro éxito en taquilla.

También es interesante el matiz de que el récord se ha conseguido en parte durante el peor fin de semana en taquilla de Estados Unidos. Por lo que la competencia que tenía Thames no es la misma que la de Carrey, que llegó a juntarse con películas como 'Pulp Fiction' o 'El rey león'.

