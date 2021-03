Ron Livingston será el padre de 'The Flash' en sustitución de Billy Crudup, y Pierce Brosnan será el Dr. Fate en 'Black Adam'

Dos veteranos carismáticos dan el salto a DC con papeles de peso. Ron Livingston y Pierce Brosnan son los nuevos fichajes de 'The Flash' y 'Black Adam', dos de las películas con las que Warner y la editorial de Batman y Superman deben apurarse para despejar todos los restos del Snyderverse.

Y tu papá también

Ron Livingston ha sido elegido para reemplazar a Billy Crudup en 'The Flash' e interpretará al padre del protagonista, Henry Allen. Crudup dejó el papel debido a problemas de agenda con la serie de Apple TV Plus 'The Morning Show'. La producción de la esperada película de DC se había pospuesto debido a la pandemia y se espera que el rodaje se retome en algún momento de este año.

Como se anunció anteriormente, Maribel Verdú interpretará a la madre de Barry Allen. Aunque se sabe poco sobre la trama, se espera que ella juegue un papel clave en la película. El reparto también incluye a Ben Affleck y Michael Keaton, ambos como Batman (de diferentes dimensiones), Sasha Calle como Supergirl, y Kiersey Clemons como Iris West.

Por su parte, el siempre elegante ex-007 Pierce Brosnan se pondrá uno de los trajes más bonitos e inutilizados (en el cine) del Universo DC. Brosnan encarnará al miembro fundador de la Sociedad de la Justicia, el equipo precursor en DC de la Liga de la Justicia. 'Black Adam', protagonizada por Dwayne Johnson, es la nueva película de New Line / DC después del éxito (menos) comercial y crítico '¡Shazam!' en 2019 y contará con los dos personajes, Shazam y Black Adam, enemigos en el Universo DC.

Brosnan interpretará a Kent Nelson, también conocido como Dr. Fate, hijo de un arqueólogo con habilidades en hechicería y el mágico Casco del Destino. El personaje, creado por Gardner Fox y Howard Sherman, es uno de los personajes más antiguos de DC y apareció por primera vez en 1940. Jaume Collet-Serra, que ya dirigió a Johnson junto a Emily Blunt en 'Jungle Cruise' dirige la película.